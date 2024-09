Chcete být co nejdéle bez vrásek na čele? Tak to byste měli vědět, jak je možné jejich tvorbu nejen zpomalit, ale také se jich účinně zbavit.

Trápí vás vrásky na čele? Jedná se o častý problém, který souvisí s věkem, mimikou a samozřejmě i celkovým životním stylem. Naštěstí však lze využít mnoho osvědčených způsobů, jak jejich tvorbu i vzhled minimalizovat a stále si udržet i mladistvý vzhled.

Zbavte se vrásek na čele aneb 4. ranní rychlovka obličejové jógy! Na zajímavé tipy se podívejte na tomto YouTube videu na kanálu Marta Dřímal Ondráčková:

Zdroj: Youtube

Proč vznikají vrásky na čele

S přibývajícím věkem má pokožka větší tendence k tvorbě vrásek, protože se stává tenčí a postupně ztrácí svou elasticitu. Předčasné tvorbě vrásek nahrává i přehnaná mimika, kdy se často dlouhodobě mračíte a zvedáte obočí. Příčinou je velmi často i nedostatečný příjem tekutin a dehydratace těla, pokožka je pak suchá a tvoří nehezké sklady a záhyby. Velkým nepřítelem hladké pokožky je i nadměrný vliv slunce a UV záření, jež negativně ovlivňuje kolagen a elastin. Jak tedy předejít a redukovat vrásky na čele?

close info 123RF zoom_in Předčasné tvorbě vrásek nahrává i přehnaná mimika, kdy se často dlouhodobě mračíte a zvedáte obočí.

Péče o pleť

Pravidelně používejte k péči o obličej odpovídající hydratační krémy a séra. Nezapomeňte ani na pravidelné odličování, i tato drobnost je klíčem k úspěchu. A samozřejmě ani na prospěšný peeling, který aplikujte alespoň jednou za týden.

Ochrana před sluncem

Jestliže jste venku na slunci, nikdy se neopomínejte předem namazat krémem s vysokým ochranným faktorem a noste vždy sluneční brýle s UV filtrem. Předejdete tak i nežádoucí mimice, kdy budete krčit nosík a čelo, aby vás slunce tak neoslňovalo.

Vyvážená strava

V případě stravy se držte rčení „jsme to, co jíme“. Mějte na paměti, že kvalitní strava hraje významnou roli i při stárnutí pleti. Konzumujte dostatek ovoce, zeleniny a potravin bohatých na antioxidanty a omega 3 mastné kyseliny. Zaměřte se i na pravidelné dávky vitamínu C a antioxidantů. Riziko tvorby vrásek naopak zvyšuje strava s vysokým obsahem tuků a sacharidů, proto je ve svém jídelníčku eliminujte.

close info Shutterstock zoom_in Pokud chcete mít co nejdéle hladké čelo, myslete i na zdravý životní styl.

Zdravý životní styl

Pokud chcete mít co nejdéle hladké čelo, myslete i na zdravý životní styl. Kromě vhodné stravy se zaměřte na oblíbené aktivity a také pravidelnou dávku pohybu. Zbavíte se tak snadnou cestou nahromaděného stresu za celý den, který se na stavu pleti a tvorbě vrásek též značně podepisuje. Neodbývejte se ani se spánkem a dopřejte si každý den slespoň 7 až 8 hodin plnohodnotného spánku.

Zpevňujte obličej gymnastikou

Do své denní rutiny zařaďte osvědčené obličejové cviky, nebo cvičte face jógu. Posílíte tak nejen svaly obličeje, ale zlepší se vám i krevní oběh, čímž se vrásky redukují. Pravidelné cvičení vám zajistí mladistvou a vypnutou pleť po opravdu dlouhou dobu.

Zdroje: www.healthline.com, www.inspirace.essente.cz, www.bioneeds.cz