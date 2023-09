Ošklivé vrásky mezi obočím se zbavíte za pár minut denně. Italky mají své triky

Vrásky mění výraz obličeje. Zejména ta, která se velmi často tvoří mezi obočím. Někdo ji má skutečně nepřehlédnutelnou. Co dělat, abyste nevypadaly zbytečně starší a přísnější?

Vráskám se nikdo nevyhne. Podle dermatologů se první prasklinky na kůži objevují už kolem 25. roku života. A s přibývajícím časem se už jen prohlubují a navíc přibývají další. "Čas nezastavíte. Je potřeba se s tím smířit,“ říkají odborníci, nicméně většina žen se snaží i tak obelstít čas. Ať už pomocí líčidel, drahých krémů, botoxu nebo speciálních vyhlazujících peelingů, po kterých je pleť jemná a hladká jako zrcadlo. Jenže všechny tyhle kratochvíle něco stojí a v závěru také nejsou samospásné. Mladistvý vzhled zaručí jen na chvilku a pak je zase všechno při starém. Doslova.

Ve videu uvidíte správný postup, jak zamezit vráskám mezi obočím

Nejsou vrásky jako vrásky

Vrásky souvisí s nedostatkem látky, která se jmenuje kolagen. Díky ní je pleť v mládí svěží, pružná a nadýchaná. Při stoupajícím věku si tělo vyrábí kolagen méně a méně. Pokožka tak nemá svou pověstnou pružnost a začne být náchylnější k vysychání a praskání. A výsledek?

To jsou právě vrásky. Odborníci rozlišují různé typy vrásek, ale mezi nejčastější druhy patří vějířkovité vrásky kolem očí, kde je pokožka nejtenčí a tudíž nejvíce zranitelná. Problémem bývají i nosoretní vrásky kolem úst (takzvaná pusa v závorce) a rýhy mezi obočím. Ty trápí hlavně ženy, které díky téhle ozdobě vypadají starší, strhanější a přísnější. Je to váš případ?

Přísnější vzhled

Vrásky mezi obočím je téma, které řeší miliony žen na celém světě. Jsou hluboké, výrazné a nepřehlédnutelné. Jak se těchto kožních zářezů konečně zbavit? Podle Jihoevropanek je vhodná obličejová gymnastika ve spojení s drobnou masáží. Tady je pár tipů, které byste měli vyzkoušet. První cvičení: Dejte dlaně doprostřed čela a lehce vypněte pokožku do strany. Pak si cvičte s obočím tak, že ho budete k sobě přitahovat a poté oddalovat. Cvik opakujte celých 20 minut.

Štípání kůže

Dalším způsob, jak se vyhnout výraznějším rýhám času na čele, je další masáž. Tu si můžete dopřát i sami. Jak na to: Položte dlaně do středu čela a prsty stlačujte kůži, jako byste se chtěli štípnout. Zkuste vydržet celou minutu. Tento osvěžující rituál pomůže k prokrvení pleti a zároveň i k její lepší imunitě.

Po téhle intenzivní kúře si dopřejte drobné uvolnění v podobě protahování kůže. Ohněte ukazováky a položte je do středu čela. Poté klouby lehce protáhněte kůži do vnějších stran, aby se hezky natáhla. Půl minuty na tento strečink by mělo stačit.

Štípání kůži prokrvuje a činí ji odolnější vůči vráskám. Zdroj: Profimedia

Stimulace kořenu nosu

Opět vás čeká prstové cvičení. Umístěte ukazováky na kořen nosu (tedy mezi obočí) a třete jimi o sebe, jako kdybyste o něco prosili. Po půl minutě jen změňte směr. Zatímco první tření ukazováčků bylo vertikální, teď to zkuste horizontálně. Nakonec pokožku uvolněte lehkým poklepem bříšky prstů. Pokud tyhle obličejové cviky budete praktikovat pravidelně, měly by se vám vrásky na tomto místě vyhnout.

Pravidelná obličejová gymastika oddálí stárnutí pleti. Zdroj: Profimedia

