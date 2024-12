Cítíte se nafouklí, těžcí a máte dojem, že vám tělo zadržuje vodu? Možná jste si všimli, že vám otékají nohy, hlavně když hodně sedíte u počítače, jíte nezdravě a necvičíte. Je to problém, který může potrápit, ale dobrá zpráva je, že s tím můžete něco udělat, a to celkem snadno.

Když tělo zadržuje vodu, je to vlastně jeho způsob, jak si dělá „zásoby“, když mu něco chybí. Nejčastěji je to kvůli příliš slané stravě, málo pohybu nebo třeba stresu. Představte si, že tělo si myslí, že vody je málo, a tak ji raději nikam nepustí. Namísto toho ji drží ve svalech a tkáních, což způsobuje otoky a pocit těžkosti. Je to taková jeho „pojistka“ na horší časy.

Víc pijte

Ano, zní to zvláštně, ale když tělu nedodáváte dost tekutin, začne si je ukládat na horší časy. Takže místo toho, abyste vylučovali, voda zůstává v těle a způsobuje otoky. Proto se snažte pít pravidelně po celý den. Ideálně by to mělo být dva až tři litry denně, ale když jste větší nebo hodně aktivní, tak klidně i víc. Voda pomůže vyplavit přebytečné soli a toxiny, které mohou způsobovat zavodňování.

Vedle obyčejné vody si můžete občas udělat bylinkový čaj. Některé byliny, jako kopřiva nebo pampeliška, mají schopnost jemně podpořit vylučování vody. Je to taková přírodní pomoc pro vaše ledviny, aby lépe fungovaly. Udělejte si z nich čaj jednou denně a uvidíte, že se začnete cítit lehčí.

Zdravá strava

Asi vás nepřekvapí, že hlavním viníkem zavodňování je sůl. Čím víc slaného jíte, tím víc vody tělo zadržuje. Slané chipsy, uzeniny nebo instantní jídla jsou plná soli a ta způsobuje, že se cítíte těžce a nafoukle. Zkuste solení omezit a nahradit ho bylinkami nebo kořením. Tím nejen snížíte zavodňování, ale i podpoříte svoje zdraví.

Máte pocit, že jen pití vody a omezení soli nestačí? Přidejte do jídelníčku potraviny bohaté na draslík. Ten totiž pomáhá tělu regulovat množství vody. Kde ho najdete? V banánech, avokádu, špenátu nebo rajčatech. Tyhle potraviny by měly být pravidelně na vašem talíři, pokud se chcete zbavit přebytečné vody a cítit se lépe.

Pravidelné procházky dělají divy

Co se týče pohybu, nemusíte hned běžet do posilovny. Stačí pravidelné procházky nebo trochu lehkého cvičení. Dlouhé sezení způsobuje, že voda se hromadí hlavně v nohách, a ty pak otékají. Pokud máte sedavé zaměstnání, zkuste alespoň jednou za dvě hodiny vstát, projít se nebo se trochu protáhnout. Pomůže vám to nejen s otoky, ale i s celkovou energií a lepší náladou.

Nohy nahoru

Zkuste na chvíli zvednout nohy nahoru, třeba opřít o stěnu. Zlepšíte tím krevní oběh a voda se z nohou snáze dostane pryč. Další super trik jsou kompresní ponožky. Možná to zní trochu nudně, ale fakt fungují. Když je máte na sobě, jemně stlačují nohy a pomáhají tím rozhýbat krev a lymfu, což zmírní otoky.

Spěte na boku

A co spánek? I ten hraje roli. Pokud spíte na břiše nebo zádech, můžete mít problém s prokrvením nohou. Lepší je spát na levém boku, protože tím ulevíte velké žíle, která odvádí krev z dolní části těla. Díky tomu se můžete vyhnout otokům a zlepšíte cirkulaci krve.

Babská rada

Pokud vás trápí nateklé nohy nebo prsty a připadáte si jako vodní balon, babičky mají jednu trochu netradiční radu. Stačí vzít chlazenou okurku, nakrájet ji na plátky a přiložit na oteklá místa. Okurka obsahuje hodně vody a přírodní látky, které pomáhají zklidnit pokožku a snižují otoky. Ledový efekt zase stáhne krevní cévy a pomůže s odvodněním. Navíc je to osvěžující, což se po dlouhém dni určitě hodí.

Všechny tyhle malé kroky vám pomohou cítit se lépe a zbavit se zavodňování. Stačí jen trochu pozornosti věnovat tomu, jak se o své tělo staráte, a uvidíte, že se brzy budete cítit lehčí a plní energie.

