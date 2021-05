Jak se zbavit zubního kamene bez zubaře: Vyzkoušejte způsob se solí a sodou

Po hollywoodském úsměvu touží každý. Ne každý ho ale má. S našimi triky ho můžete snadno docílit. Hned zpočátku je podstatné zbavit se zubního kamene i nepěkného plaku. Tisíce za to však utrácet nemusíte. Zvládnete to doma za pár korun.

Zubní kámen způsobuje hnědé nebo žluté flíčky na zubech. V extrémním případě může vést až k paradontóze. Pokud se ho chcete zbavit doma a zadarmo, existuje trik, se kterým to zvládnete snadno. Potřebujete k tomu jednou sodu a sůl.

Stačí smíchat jednu polévkovou lžíci jedlé sody s půlkou čajové lžičky soli. Zubní kartáček posléze namočte do teplé vody a ponořte do vyrobené směsi. Vyčistěte si s ní zuby a směs vyplivněte. Takto pokračujte dalších pět minut.

Pochopitelně, že je ideální vyhledat pomoc odborníka. Radu se solí a jedlou sodou berte jako provizorní. Po odborném zásahu dentální hygieničky si pak zuby alespoň můžete udržovat ve formě. Nezapomínejte ani na ústní vodu, kterou je dobré používat obden.

V koupelně by vám neměla chybět zubní niť Zdroj: kurhan / Shutterstock.com

Plak odstraní sezamová semínka

Dalším pomocníkem, pokud se chcete zbavit plaku, jsou překvapivě sezamová semínka. Ty žvýkejte, ale nepolykejte. Zuby si pak vyčistěte suchým kartáčem. Na zuby netlačte. Semínka dobře odstraní povlak.

Kromě klasických kartáčků bychom měli používat také mezizubní. Zdroj: Dan Race / Shutterstock.com

Při čistění zubů nepodceňujete výběr kartáčku. Rozhodně nestačí jen jeden obyčejný. Pořiďte si i mezizubní a v koupelně by vám neměla chybět zubní niť. Pravidelnou péčí lze zamezit většině kazů. To, že by za kazivost mohla genetika, je mýtus.

„U více než 95 % populace nemá dědičnost na zdraví zubů vliv. Přítomnost zubního plaku není dědičná a pokud si člověk správně a pravidelně ze zubů odstraňuje zubní plak, tak poměrně spolehlivě zabrání vzniku zubního kazu a parodontitidy,“ uvedl zubař Robert Vondruška pro čtenáře portálu týden.cz.

Za kazivost zubů genetika nemůže

„Pro zdraví zubů je nejdůležitější mechanické odstranění zubního plaku z povrchu zubů. Důležitá je tedy hlavně technika čištění zubů, správný kartáček a používání pomůcek na čištění mezizubních prostor,“ radí ostatním.

Co se týká bělení zubů, preferuje takové, které je pod dohledem zkušeného zubaře. „Profesionálně provedené bělení zubů zubním lékařem nebo dentální hygienistkou pod dohledem zubního lékaře zuby nepoškozuje. Toto bělení může být provedeno jako ordinační nebo domácí nebo kombinace těchto bělení,“ tvrdí Vondruška, jenž by na babské rady evidentně nedával. Zakázat to lidem ale nemůže.

