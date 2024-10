Podívejte se s námi na výsledky velké americké studie i to, jaký způsob stravování odborníci na výživu doporučují. Výběrem kvalitních potravin můžete prodloužit vlastní zdraví a tím také život.

Jak strava a stravovací návyky prodlužují život?

Máme zdravě žít. Ale co to znamená? Vědci upozorňují, že zásadní roli hraje naše stravování. I když jsme všežravci, rozhodně bychom si neměli nezřízeně dopřávat všeho. Zásadní je nejen výběr a kvalita potravin, ale i míra.

Jak to, co jíme, ovlivňuje dlouhověkost? Podívejte se na video profesorky Morgan Levine, která vysvětluje další aspekty toho, jak přistupujeme k jídlu a jak to souvisí s dlouhověkostí.

Prodlužte si život kvalitním stravováním

Profesorka Levine vypichuje konzumovaní adekvátních porcí, vyhýbání se neustálé konzumaci a raději zvolit „okno“ respektive část dne, kdy budeme konzumovat kalorická jídla a nápoje, zatímco zbytek dne i noci se budeme postit.

Jde o přerušovaný půst, který nemusí být přísný, nicméně je to patrně způsob vhodnější. Levine říká, že si nelze jednoznačně říci, co je třeba jíst, abychom docílili dlouhověkosti, jelikož naše těla vzhledem ke genetickým dispozicím, ale také v různém věku, mají různé nároky.

Nicméně tento poslední bod lépe objasňuje velmi rozsáhlá americká studie publikovaná před rokem, respektive v říjnu 2023 v Journal of Internal Medicine. Pod touto prací je podepsaný jediný autor a je to vedoucí katedry výživy a profesor epidemiologie a medicíny Frank B. Hu. Jeho výzkum se doposud zabýval především výživou a životním stylem, vlivem na chronická onemocnění, a to především v návaznosti na kardiovaskulární onemocnění, diabetes 2.typu a obezitu.

Potraviny a jejich kvalita hrají zasádní roli. Změny v jídleníčku k lepšímu se počítají v jakémkoli věku.

Profesor Hu ve studii „Strategie stravování pro podporu zdravého stárnutí a dlouhověkosti: Epidemiologická perspektiva“ analyzuje výsledky ze sledování obrovského počtu lidí, kteří po léta s odborníky sdíleli detailní informace o svém životním stylu včetně jídelníčku a pitného režimu. Nešlo o pouhé zjištění toho, jak si vedlo během svého života 75 230 žen a 44 085 mužů.

Odborník stanovil různé přístupy k jídelníčku a sledované ohodnotil různým skóre indexů zdravého stravování, alternativní středomořské stravy, zdravého stravování založeného na rostlinách a alternativním indexu zdravé stravy. Následně zjišťoval, s jakými zdravotními problémy se během života potýkali a také samozřejmě kdy a jak tito lidé zemřeli. Sběr dat totiž začal již v roce 1976 u žen a u mužů v roce 1986.

I když má i tato veliká studie svá úskalí, například v tom, že dotazník vyplňovali účastníci, kteří mohli ledacos zlehčovat, Hu se snažil vyselektovat relevantní data například vyřazením těch, kteří byli již nemocní, měli dietu příliš restriktivní a kaloricky omezenou nebo naopak holdovali přejídání a kaloricky velmi vydatnému způsobu stravování.

Podle skóre, které vyplynulo ze zmíněných čtyř indexů si pak rozdělil všechny zúčastněné na 5 kategorií od nevyššího po nejnižší skóre. Rozdíl mezi nejlépe a nejhůře hodnocenou skupinou představoval nižší riziko úmrtí o 20 %. Je jasné, že nakonec některé z chorob podlehnou všichni zúčastnění, nicméně ti, kteří se podle indexů stravovali nejkvalitněji, jsou na tom podstatně lépe a rizika vzniků onemocnění jsou u těchto lidí měřitelná a nižší.

U těch, kteří zlepšili své stravování, se o nižší procenta až desítky procent snížila úmrtnost. Čili na změnu není nikdy pozdě. Dramaticky se změna k lepšímu odrazila například na riziku respiračních onemocnění, a to snížením o 35 až 46 %. U kardiovaskulárních chorob pokleslo riziko úmrtí na tato onemocnění o 6 až 13 %, u rakoviny o 7 až 18 %.

Jak prodloužit život změnami jídelníčku?

Co tedy jíst? Pokud se o kvalitní potraviny a zdravou stravu zajímáte a nepodléháte trendům, patrně vás tato doporučení nepřekvapí, ale jen utvrdí. Co tedy udělat s jídelníčkem?

Snižte příjem cukru, a to především zpracovaného,

vyvarujte se bílé mouce, raději sáhněte po celozrnných výrobcích,

snižte příjem živočišných tuků, omezte také kokosový a palmový tuk,

zvyšte podíl rostlinných olejů, především olivového či řepkového oleje,

zahrňte do jídelníčku množství různých luštěnin, přidejte na konzumaci ořechů, zeleniny a ovoce,

konzumuje více ryb, doporučuje se až 400 g za týden

zregulujte podstatně velmi tučné potraviny živočišného původu, a to nejen masa, ale i mléčné výrobky,

upřednostňujte potraviny s nižším glykemickým indexem,

dodržujete pitný režim,

alkohol minimalizujte a vyhýbejte se každodenní spotřebě, denní doporučená maxima pro muže a ženy jsou stále platná.

I když se tato studie týkala pouze potravin, vědci apelují na dostatek pohybu. Ten rozhodně ke zdravému životnímu stylu patří a bezesporu přispívá k dobrému fyzickému i duševnímu zdraví, které mohou život seniorům značně komplikovat.

Vraťte do jídelníčku luštěniny, jezte ovoce i zeleninu a vsaďte spíš na rostlinné proteiny.

