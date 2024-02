Existují různé životní návyky. Některé vám život mohou prodloužit a jiné udělají pravý opak. Ale pokud je vaším snem a cílem žít zdravě a dlouho, není od věci si osvojit těchto pět návyků. Podívejte.

Mnoho lidí má jedno společné přání. Žít zdravý a dlouhý život. Je však potřeba pro to také něco udělat. Koneckonců život máte z velké většiny ve vlastních rukou a je jen na vás, jak se k této zodpovědnosti postavíte. Všichni asi znáte klasické návyky, které vám život prodlouží. Patří mezi ně jíst zdravě, pravidelně cvičit a udržovat své tělo v kondici, nekouřit a nepít nadměrné množství alkoholu. To je všechno samozřejmě důležité a na vaše zdraví to má velikou váhu. Podívejte se ale, co více můžete udělat, abyste žili zdravě, dlouho a navíc šťastně.

Přednášku o dlouhověkosti najdete ve videu z Youtube kanálu Petr Ludwig / Konec prokrastinace [CZE]:

Zdroj: Youtube

Návyky dlouhověkosti

První návyk vás možná překvapí, jelikož si lehce protiřečí s pravidlem proti alkoholu. Zároveň také jednoznačně mnohé z vás potěší. Pijte víno. Lidé, kteří se dožívají úctyhodného věku ve velké většině pijí alespoň sklenku vína denně. Samozřejmě to nesmíte přehánět, jelikož nadměrné množství alkoholu vám k dlouhému životu opravdu nepomůže. Ale například v Itálii je pití vína na denním pořádku. Dožívají se vysokého věku? Ano. A jsou šťastní? Opět ano. Takže na tom asi něco bude.

close info Profimedia zoom_in Pití vína, ač vás to možná překvapí, vám pomůže vést dlouhý život. Důležité je však pít s mírou.

Další důležitý návyk, který je dobré si osvojit, je přirozený pohyb. Toto pro vás bude opět překvapujícím faktem, ale lidé, kteří se dožívají toho nejvyššího věku necvičí, nechodí do fitka a nepraktikují jógu. To ale neznamená, že nejsou aktivní. Přirozená aktivita a cvičení jsou totiž dvě rozdílné věci. Při cvičení jsou velice namáhány vaše svaly, a když cvičíte pravidelně a hodně namáháte tělo, je větší pravděpodobnost, že vám svaly ochabnou a ve stáří budete mít problémy s klouby a podobně. Proto místo posilovny choďte na procházky a dopřávejte si čerstvý vzduch bez větší fyzické námahy.

Tři zlatá pravidla

Udržovat si dobrou kondici a starat se o svůj zevnějšek je samozřejmě nesmírně důležité. Pro dlouhověkost však existuje ještě něco důležitějšího, a to je váš duch a vaše mysl. Musíte se starat také o své mentální a psychické zdraví. Bez štěstí se dlouhý život žít zkrátka nedá. Proto by vaším prvním návykem mělo být stanovení cílů a smyslu. Neznamená to, že se z vás musí stát filozofové, kteří hledají smysl života. Ale je dobré si stanovit životní cíle, kterých se budete na své cestě držet a snažit se jich dosáhnout. Věnujte pozornost svým snům, a vždy, když nějakého dosáhnete, vymyslete si nový.

close info Profimedia zoom_in Relax, klid a vyhýbání se stresu. Psychiku a emoce nesmíte opomíjet, pokud chcete vést dlouhý život.

Další radou je ze života eliminovat co nejvíce stresu. Stres je v poslední době úplně všude a je přenášen i na nejmladší generace, které kvůli němu přestanou být dětmi již ve velice útlém věku. Proto si dopřejte chvíle relaxu, kdy nic neřešíte a jen si užívejte příjemný okamžik. Stres se k vám poté tak lehce nedostane. Poslední pravidlo je velice důležité a lehce sentimentální. Mít po boku dobré přátele. Na cestě životem není nikdo sám. Proto si vybírejte takové lidi, kteří si vás zaslouží a chovají se k vám s respektem. Rodinu si člověk nevybírá, ale přátele ano. A na vaší cestě životem je potřeba mít opravdu dobré přátele.

