Jsou pro vás vaše kadeře důležité? Pečujete o vlasy různými produkty, barvíte je a upravujete? Podle odborníků si prý neumíme vlasy ani správně umýt. Neděláte to náhodou také špatně?

Arsov vás naučí, jak si mýt vlasy

Mytí vlasů není nic náročného, přesto zasvěcení tvrdí, že většina z nás se o vlasy stará špatně, a to i přes veškeré snahy či nákup drahé kosmetiky. Není to ale jen o tom, co si na vlasy dáte, ale také jak.

Jak je to s mytím vlasů? Postup od začátku až do konce vám popsal i ukázal Tomáš Arsov, známý kadeřník, majitel vlasového studia i kosmetické značky.

Pamatujte na zdraví pokožky hlavy

Než se vrhnete na rozčesání vlasů, vyberte si kosmetiku, nachystejte hřeben a ručník. Jak také Tomáš Arsov doporučuje, šampony by měly být bez silikonů a parabenů, po jejich aplikaci by měl přijít na řadu kondicionér nebo maska.

Je jen na vás, jak moc chcete investovat do kosmetiky a mít stejnou jako v kadeřnickém salónu nebo docela přírodní produkty třeba ručně vyráběné. Dobré zkušenosti může mít jistě s obojím. Nicméně vybírejte přípravky takové, které jsou vhodné na vaše vlasy či pro váš skalp. Je to právě pokožka hlavy, co byste si měli hýčkat. Pokud bude pokožka v dobrém stavu, prokrvená a zdravá, i vaše vlasy budou růst lépe a budou méně vypadávat.

Jak mýt vlasy správně?

Je to docela snadné, jen se musíte ujistit, že si skutečně myjete celou hlavu a vše dobře z vlasů vymyjete. Pečlivě rozčesané vlasy celé smáčejte teplou vodou. Příliš horká, ale ani studená voda se nedoporučuje. Zatímco horká vede k intenzivnějšímu maštění vlasu, studenou se vám nepodaří vlasy a pokožku hlavy dobře umýt.

Šampon naneste do dlaní, mírně jej po nich rozmažte, a pak aplikujte na kadeře od kořínků ke konečkům. Pokud máte velmi dlouhé nehty, které vám brání v promasírování hlavy a vlasů nebo jen milujete hezké, ale i funkční kosmetické potřeby, pořiďte si a používejte gumový řídký kartáč. Ten slouží právě pro aplikaci šamponu. Funguje skvěle na vlasy různé kvality i délky a pomůže vám k dobrému promasírování velmi hustých i kudrnatých vlasů. Arsov doporučuje mýt vlasy dvakrát, nicméně jistě to záleží také na tom, zda používáte různé tužící přípravky, žijete ve městě či jinak znečištěném prostředí, které rozhodně přispívá také k intenzivnějšímu špinění i mastění vlasů.

Před aplikací kondicionéru šampon dobře vymyjte. Vodu stříkejte na hlavu a nechejte šampon vyplavit, i poslední bublinky a špínu. I v tom, jak nanášet kondicionér není u všech kadeřníků shoda. Někdo doporučuje používat tuto extra výživu jen na vlasy zhruba od poloviny jejich délky ke konečkům, jiní zastávají názor, že ty nejlepší výsledky bude mít pouze pokud nanesete kondicionér po celé délce. Při nanášení si může opět pomoci řídkým gumovým kartáčem nebo velmi řídkým normálním hřebenem. Nejde ani tak o rozčesání jako o to, aby se kosmetika dostala na všechny vlasy, a pokud možno rovnoměrně.

Výživa v podobě kondicionéru nebo masky se má vsáknout do vlasu, k čemuž potřebuje kondicionér významně kratší dobu. Dodržujete časy uvedené na obalu a opět spláchněte. Při nákupu a před mytím se ujistěte, které produkty používáte. Samozřejmě existují i bezoplachové kondicionéry, masky a spreje, které se například používají pro suché, velmi kudrnaté vlasy.

Vlasy zbytečně necuchejte rukama ani ručníkem. Vodu vymačkejte a stáhněte prsty z vlasů a hlavu zabalte do ručníku nebo i starého trička či hedvábného šátku. I froté totiž svými očky tahá a některé typy vlasů na to velmi trpí.

