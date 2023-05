Vyčistěte si žaludek. Levně a snadno s tím, co máte doma. Za pár dní bude líp!

Jaro je tím nejvhodnějším časem k očistě jednotlivých tělesných orgánů. Jedním z nich je i žaludek, který bývá často zahleněný nebo podrážděný nevyváženou stravou. Jak si jej můžete rychle a řádně vyčistit?

Nejen z pohledu tradiční čínské medicíny je funkce žaludku velmi důležitá. Společně se slezinou jsou důležitými zdroji energie a životní síly pro celý organismus. V žaludku se potrava postupně rozkládá a odděluje se „čisté od nečistého“.

Do sleziny odchází to „čisté“ a do tenkého střeva to „nečisté“, což je později z těla vyloučeno. Pokud je tento proces vyvážený, organismus správně tráví a my máme zdravou chuť k jídlu. Když je v nesouladu, dochází k zažívacím potížím, což často negativně ovlivňuje celkové zdraví.

Jak na bolest žaludku, břicha a problémy s trávením? To se dozvíte z následujícího videa:

Proveďte očistu žaludku

Jarní očista je pro mnohé pravidelnou péčí o tělo. Nezapomínejte ale ani na žaludek, který také potřebuje náležitou regeneraci. Po chladných měsících, kdy jsme konzumovali tučnější stravu, abychom tělo zahřáli, je nyní čas na změnu jídelníčku. A co vám vyčistí žaludek i celé trávicí ústrojí?

Čistá voda

Naprosto nejlepší na pročištění žaludku a střev je pití dostatečného množství čisté vody. V tomto případě byste měli vypít alespoň 10 až 12 sklenic během jednoho dne. Pravidelný příjem vody napomůže nejen rychlejšímu odplavení toxinů a odpadních látek, ale bude také stimulovat přirozenou peristaltiku střev. Zároveň bude celý organismus dostatečně hydratovaný. Někdy můžete vodu smíchat i s čistou šťávou ze zeleniny či ovoce, což je na detoxikaci žaludku a střev dokonalé řešení.

Naprosto nejlepší na pročištění žaludku a střev je pití dostatečného množství čisté vody. Zdroj: shutterstock.com

Citronová šťáva

Protože má citrón výborné antioxidační vlastnosti a poměrně vysoký obsah vitamínu C, je pro očistu žaludku i střev ideální. Stačí, když smícháte šťávu z 1 citronu, špetku mořské soli a 1 lžičku medu ve sklenici vlažné vody. Tento čistící nápoj pijte na lačno každé ráno. Postupem času se z těla vyplaví tuky usazené na stěnách trávicího ústrojí a zlepší se vám vyprazdňování.

Zelná šťáva

Výborným prostředkem pro očistu žaludku je také šťáva z kysaného zelí. Zelná šťáva obsahuje vitamíny A, C a K, soli draslíku, vápníku, fosforu, hořčíku, železa a enzymy. Na zelí je nejcennější vysoký obsah síry, chloru a jodu. Nejenže posiluje sekreční činnost žaludku, zároveň zlepšuje činnost střev a má močopudné účinky.

Dokonce zvyšuje odolnost sliznice žaludku před poškozením a je také perfektní prevencí proti vzniku vředů. Vypijte denně nejméně tři sklenice šťávy, kterou lze kombinovat i se šťávou z mrkve a červené řepy. Tento mix urychlí vyplavení nežádoucích toxinů a urychlí normalizaci kyselého a zásaditého prostředí.

Výborným prostředkem pro očistu žaludku je také šťáva z kysaného zelí. Zdroj: Profimedia

Čaj z puškvorce obecného

Jako pomocníka při očistě a léčbě žaludku můžete využít i kořen puškvorce. Puškvorec obecný je bylina, kterou s oblibou využívali již ve staré Indii a Číně a mnohdy je přirovnávaná k ženšenu.

Pročišťuje organismus, zlepšuje látkovou výměnu, je vhodný při zažívacích potížích a bolestech žaludku, žaludečních a dvanácterníkových vředech a úspěšně potlačuje křeče. Jak si nálev připravit? Zalijte 1 lžíci sušeného kořene puškvorce 250 ml vody, nechte pod pokličkou asi 15 minut vyluhovat a pijte dvakrát denně.

