Máte dojem, že by vám lázně mohly zlepšit zdravotní stav, anebo vylepšit celkovou kondici, ale nemáte možnost si je uhradit z vlastní kapsy? Poradíme vám, jak je možné si v nich pobyt bezplatně zařídit.

Toužíte po relaxaci a léčebných procedurách v lázních bez toho, abyste za tento servis museli vydávat velké finance? Není to nemožné! Za určitých podmínek vám může lázeňský pobyt hradit zdravotní pojišťovna. Co je pro to nutné udělat?

Nezbytné je doporučení

Návrh na lázeňskou péči může vystavit váš praktický lékař na doporučení odborného lékaře, u kterého se léčíte. Je důležité posouzení vašeho aktuálního zdravotního stavu, který na základě jejich vyjádření vyžaduje komplexnější péči, než jakou vám může poskytnout ambulantní léčba. Musíte mít konkrétní diagnózu, která je zahrnutá v seznamu indikací pro lázeňskou léčbu.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Návrh na lázeňskou péči může vystavit váš praktický lékař na doporučení odborného lékaře, u kterého se léčíte.

Jaké jsou podmínky

Podmínky úhrady lázeňské péče stanovují zdravotní pojišťovny na základě návrhu od ošetřujícího lékaře a mohou se mírně mezi jednotlivými institucemi, které se však řídí platnou legislativou, lišit. Pokud je návrh schválený, získáte péči hrazenou z prostředků veřejného zdravotního pojištění

Jak dlouho trvá proces schvalování

Zdravotní pojišťovna by se k návrhu na lázeňskou péči měla vyjádřit do 30 dnů od obdržení návrhu. Pokud se jedná o komplikovanější případ, může se tato lhůta protáhnout až na dvojnásobek.

Na jak dlouho můžete jet do lázní

Délka lázeňského pobytu závisí na typu lázeňské péče, tedy jestli je komplexní nebo příspěvková, a na vaší konkrétní diagnóze. Obvykle se pohybuje od 14 do 28 dnů.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in V případě, že budete mít nárok na komplexní péči, pojišťovna vám uhradí nejen náklady na léčení, ale i na ubytování a stravování ve standardní úrovni nasmlouvané s poskytovatelem lázeňské péče.

Komplexní péče

V případě, že budete mít nárok na komplexní péči, pojišťovna vám uhradí nejen náklady na léčení, ale i na ubytování a stravování ve standardní úrovni nasmlouvané s poskytovatelem lázeňské péče.

Jedná se o kategorii A, tedy o dvoulůžkový pokoj se sociálním zařízení na pokoji, nebo kategorii B, také dvojlůžkový pokoj se sociálním zařízením v rámci ubytovacího objektu. Během komplexní péče máte nárok na pobyt v rozmezí 21 nebo 28 dní. V průběhu lázeňské léčby může lázeňský lékař výjimečně navrhnout i její prodloužení, které musí schválit zdravotní pojišťovna.

Příspěvková péče

Když získáte péči příspěvkovou, tak vám zdravotní pojišťovna zaplatí standardní léčení, ale ostatní výdaje během pobytu, tedy ubytování a stravu, si musíte zaplatit z vlastních zdrojů. Délka trvání základního léčebného pobytu je v tomto případě 21 dní.

Termín nástupu

Termín nástupu do lázní obvykle určuje lázeňské zařízení podle své volné kapacity. Některé lázně umožňují i rezervaci termínů, ale většinou jsou zpoplatněné.

Lze jezdit do lázní opakovaně?

Ano, za určitých podmínek je možné jezdit do lázní opakovaně. Pokud se váš zdravotní stav zhorší nebo se objeví nové potíže, můžete požádat o nový návrh na lázeňskou péči, který musí opět schválit pojišťovna.

Zdroje: www.mesec.cz, www.eurosvet.cz, www.zpmvcr.cz