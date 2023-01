Máte špatnou náladu? Staří Číňané si s tím uměli poradit už před tisíci lety

Nevíte, jak vyzrát na špatnou náladu, jež se o vás občas pokouší? Dejte na rady starých mistrů, kteří věděli, jak si náladu zlepšit a udržovat mysl v klidném módu.

Každý z nás má někdy špatnou náladu, ale ne každý ví, že se jí může poměrně snadno zbavit. Stačí jen chtít a něco pro to udělat. Pokud nelibý stav trvá delší dobu a opakovaně, může se velice snadno proměnit v depresi a stavy úzkosti, čemuž by se mělo raději předcházet. Vsaďte na ověřenou metodu starých Číňanů, kteří věděli, že pro tělo je důležitá harmonie a tu zajišťuje kromě jiného správný dech. Stejně tak pomohou činnosti, které vám zvelebí okolní prostředí, anebo se při nich cítíte dobře.

Proč správně dýchat? Více se dozvíte ve videu zde:

Není nad dobrý dech, který vás občerství

Ke zlepšení nálady stačí někdy opravdu málo. Stačí se na chvíli zastavit v dennodenním shonu a pár minutek si pravidelně zadýchat. Ovšem správně, kvalitně a vědomě. Právě takové dýchání totiž zklidňuje a zároveň i omlazuje. Vyzkoušejte účinné postupy, které využívali už staří mistři v Číně.

Ke zlepšení nálady stačí někdy opravdu málo. Zdroj: Shutterstock

Dechová cvičení, která dnes snadno najdete i na internetu, vám jistě pomohou, nebo dokonce zcela od psychických i fyzických projevů potíží uleví. Někdy stačí jen pár hlubokých nádechů a výdechů, které můžete doplnit pomalým počítáním od jedné do deseti. Jedná se o velice účinný trik pro celkové zklidnění a nepodléhání útočným emocím.

Nedýchejte jen povrchně

Mnoho z nás si to ani neuvědomuje, ale většinu života dýchá jen povrchně a nekvalitně. Kyslík se tak nedostane do míst, kde by mohl dobře posloužit. Ve chvíli, kdy je lidské tělo vystaveno nějaké silnější emoci, zpravidla zrychlí dech, který je mělký. Naopak ve fázi odpočinku se dechová frekvence značně snižuje. Přitom hluboké dýchání je pro náš organismus nesmírně důležité.

Základní princip správného dýchání

Ve chvilce klidu zaměřte své myšlenky pouze na dech, který vám bude postupně proudit tělem. Klidný a hluboký nádech i výdech byste měli provádět nosem. Výdech pak postupně prodlužujte až do dvojnásobné délky než nádech.

Plíce vyžadují pravidelný trénink

Pokud člověk nesprávně dýchá, značně se mu snižuje celková kapacita plic. Jedná se o maximální množství vzduchu, které je možné vydechnout po maximálním nádechu. Nejvyšších hodnot dosahujeme v období kolem 20 let, pak bohužel postupně klesá, tedy v případě, že se o plíce nestaráme tréninkem. Proto není od věci věnovat se pravidelně nějakému pohybu či sportu, který vás baví.

Zvedněte si náladu hudbou

Hudba dělá opravdu zázraky, obzvlášť co se týká špatné nálady. Pusťte si ve chvílích smutku takovou hudbu, která vás doslova lépe vyladí do příznivějších harmonií. Bude vám během chvilky hned lépe a hlavně vypnete, protože budete hudbu intenzivně poslouchat. Stejně tak odvedete jinam své chmurné emoce. K poslechu si udělejte samozřejmě i náležité pohodlí, třeba v pohodlném křesle či vleže na gauči.

Dopřejte si pohodu s hudbou. Zdroj: Profimedia

Smích léčí všechny chmury

O smíchu je známo, že v mozku zvyšuje dávku dopaminu. Navíc se díky této příjemné aktivitě dostane do těla mnohem více kyslíku. Díky tomu se pak cítíme uvolněně a pozitivně naladěni. Proto ve chvíli smutku zavolejte kamarádovi, který vás dozajista umí rozesmát, a to čímkoliv. Pustit si můžete i osvědčenou komedii nebo vtipné video na internetu. Jen prostě častěji vyhledávejte smích, který vám přinese hned lepší náladu a chuť do života.

Zdroje: www.shanti.cz, www.mojezdravi.cz, www.wikihow.cz