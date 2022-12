Jak moc škodí mikrovlnka potravinám a našemu mozku: Výživový poradce má jasno

Jsou nebo nejsou mikrovlnky nebezpečné, jídlo z nich nezdravé, voda otrávená? O mikrovlnkách se se toho tvrdí spousta, ale má to všechno nějaký pravdivý základ? Škodí mikrovlnka hodně, málo, anebo vůbec ne?

Zdroje: pubmed.ncbi.nlm.nih.gov, www.lifehack.org, www.everydayhealth.com

Užitečná nebo nebezpečná mikrovlnná trouba?

Mikrovlnná trouba je ve většině domácností standardem a účinným prostředkem, jak rozmrazit, ohřát i povařit, když to nejde jinak. Výhody mikrovlnky jsou docela zřetelné a známé, právě po ně se staly tyto spotřebiče tak oblíbeným zbožím.

Podívejte se, co si k tomuto tématu povídali Roman Vaněk a Petr Havlíček:

Je mikrovlnka radioaktivní?

Ve spojení s mikrovlnkami se můžete setkat také s pojmem radiace. Radioaktivní vlny z mikrovlnky prý vyzařují nejen ven, ale hlavně poškozují potraviny, které jsou kvůli tomu pak vyloženě nezdravé. Každá fake news nebo hoax mají nějaký pravdivý základ, polopravdy totiž nejvíc táhnou. Protože víme ze zkušenosti, že část tvrzení je pravda, domníváme se, že i ta přidaná lež je součástí pravdivého tvrzení. Stejně tak je to s radiací.

Mikrovlny jsou elektromagnetické vlny. Můžeme sice mluvit o radiaci, ale jde o takzvaný neionizovaný typ záření, které nemnění DNA a je bezpečné. Mikrovlnka rozhodně nevyzařuje vlny směrem ven. Sklo dvířek chrání kovová mřížka, která je součástí každého, i toho nejlevnějšího výrobku. Kdyby ano, ohřívala by vám všechno ve svém okolí při každém zapnutí. Malé množství tohoto typu radiace může unikat, pokud je spotřebič poškozený, a to především jeho dvířkami či těsním.

Mikrovlnná trouba není určena pro ohřev všeho. Pro některé potraviny není vhodná. Zdroj: Profimedia

Je jídlo z mikrovlnky škodlivé?

Jídlo či nápoje připravené v mikrovlnce podle vědců rozhodně nejsou karcinogenní. V žádném případě ne více než stejná jídla a nápoje připravené v klasické troubě. Pokud takový pokrm spálíte, bude karcinogenní ve všech případech.

Poznatky o tom, že potraviny ztrácejí touto úpravou na obsahu aminokyselin a vitaminů, jsou pravdivé, nicméně je nutné dodat, že tyto ztráty jsou běžné při jakékoli jiné tepelné úpravě za použití jiných spotřebičů, ale také žádných takových pomůcek. Dobré je však vědět, že úbytek těchto látek je při použití mikrovlnky mírně nižší.

Příliš intenzivní ohřev dělá vodu nestabilní. Dejte si proto pozor. Zdroj: kevin brine / Shutterstock.com

Nebezpečí spočívá někde docela jinde. Na možnost popálení upozorňuje také Vaněk s Havlíčkem, nicméně je dobré vědět, že nejde jen o to, že je talíř nebo hrnek horký. Při ohřívání nápojů dochází k super ohřevu. Je to tak rychlé zahřátí vody, kdy je tekutina na první pohled v klidu. Když pak do takto ohřáté vody přidáte třeba instantní kávu a tekutina prudce zabublá a vzkypí, může se snadno popálit.