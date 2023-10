Léčivé účinky skořice a medu znali již 2000 let před námi obyvatelé starého Řecka, Egypta i Číny. Jak je ale použít v moderní době pro váš prospěch? Snížení cholesterolu a zbavení zánětu. Podívejte se, co tato aromatická kombinace dokáže.

Přírodní exploze zdraví, která je známá již přes dvě tisíciletí. Léčivé účinky hojně využívali již staří Egypťané, Řekové i Číňané. Například skořice byla považována za nejvzácnější koření vůbec. Byla tak vzácná, že se za ní platilo doslova i životem. Poté byla rozšířena do celého světa a hojně se pěstuje po celé zeměkouli dodnes.

Životně důležitá skořice

Proč byla skořice tak důležitá? Již v dávných letech bylo lidem známé, že skořice má velice silné antibiotické a protizánětlivé účinky. Pomáhá metabolismu, snižuje krevní tlak a štěpí tuky. Ulevuje také při běžném nachlazení, pomáhá při zažívání a zevně se používá i proti revma.

close info Profimedia zoom_in Skořice byla jedno z nejvzácnějších koření. A platilo se za ni doslova krví.

Tekutý obvaz

Stejně jako skořice se i med používá již po staletí. Ale vůbec se nepoužíval jako v posledních pár stovek let, jako skvělá a zdravá přísada do čaje. Překvapivě se využíval hlavně jako tekutý obvaz. Právě proto, že obsahuje mnoho cukrů a jen stopové množství vody, což z něj dělalo ideální obvaz pro raněné. Nejen, že chránil, ale dokonce i aktivně likvidoval bakterie, které se v ranách tvořily a tím sloužil jako prastará dezinfekce. Egypťané ho proto používali k léčení zánětů nebo popálenin.

close info Profimedia zoom_in Medu se přezdívalo tekutý obvaz.

Skořice a med

Když se smíchá med a skořice, co tedy vznikne? Snížení cholesterolu a krevní cukrů. Do dávných let se raději ale nevracejte, a když se popálíte, nebo poraníte, dejte si přes ránu legitimní obvaz a navštivte svého lékaře. Co se s nimi ale dělat dá je, že si po ránu dopřejete zdravou bombu, která nakopne váš metabolismus.

Stačí si do hrnku nalít horkou vodu a poté v ní rozmíchat lžičku medu. Doporučujeme domácí med, nebo bio z farmářských trhů, protože je samozřejmě kvalitnější než ten kupovaný v supermarketu. Poté přidejte mletou skořici. Stačí jen špetka, protože i v malém množství je její chuť velice intenzivní. Poté už stačí jen vymačkat svěží šťávu z citronu a máte parádní startovač dne. Navíc tato směs doslova chutná jako Vánoce, to je aromatické spojení medu a skořice.

Pokud byste ale chtěli přece jen použít skořici zevně, tak jak to dělali staří Řekové, je to možné! Studie ukázaly, že výtažek ze skořice umí zatočit s některými pěkně odolnými bakteriemi.

