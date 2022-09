Skvělá zpráva pro diabetiky. Hladinu cukru snížíte pomocí 2 běžných ingrediencí

Neberte zvýšený krevní cukr na lehkou váhu! Jeho dlouhodobě vysoká hodnota je zdraví škodlivá a poměrně nebezpečná. Dokonce může zasáhnout i další orgány těla, zejména ledviny a srdce. Poradíme vám, jak snížit cukr v krvi i bez léků, pomocí dvou přírodních surovin.

Zvýšený krevní cukr neboli hyperglykemie

Z krátkodobého hlediska se nemusí jednat o nic vážného, ale neustálá hyperglykémie může snadno vést k poškození nervů, orgánů, vysokému krevnímu tlaku a mnoha dalším problémům. Nezdravě zvýšený cukr v krvi někdy vede k problémům s cévami, zrakem či hybností končetin. Z dlouhodobého hlediska může být hyperglykemie předskokanem diabetu 2. typu. Vše však můžete příznivě ovlivnit zdravým životním stylem a správným jídelníčkem.

Jde o jednoduchou „matematiku“

V případě, že nepatříte mezi ty, kteří už zvýšenou hladinu cukru v krvi musí řešit inzulinem, lze správné hodnoty docela dobře ovlivnit. Vždy je to o tom co, jak rychle a jak moc sníte toho, co vyplaví do krve cukr. V případě, že si dopřejete jídlo bohaté na sacharidy, automaticky se hladina cukru zvýší. V tu chvíli dostává poměrně „zabrat“ slinivka, která musí vyplavit dostatečné množství inzulinu. Ovšem naštěstí se můžete této situace jednoduše vyvarovat, a to přírodním způsobem.

Přírodní lék na cukrovku

Máme pro vás skvělý tip na lidový recept osvědčené léčivé směsi, kterou si snadno vyrobíte v pohodlí domova. Je vhodná i na jiné neduhy a má mnoho dalších užitečných benefitů.

Čeká vás opravdu zdravý recept

Jde o naprosto jednoduchý postup, k jehož výrobě vám postačí jen dvě suroviny: celer a citrón. Jejich kombinací vám totiž vznikne totální nepřítel nezdravého cholesterolu. Při každodenním užívání udržíte cukr v krvi pod stálou kontrolou a zabráníte tak kornatění tepen. Podle vědeckých studií tak ochráníte nejen své srdce, ale celý cévní systém. Jedná se o výbornou prevenci mnoha kardiovaskulárních chorob.

Inspirovat se můžete na videu zde:

Celer s citrónem tvoří doslova kouzelnou kombinaci

Pokud si dáte každé ráno nalačno 1 polévkovou lžíci této blahodárné směsi ještě před snídaní, dostanete krevní cukry, cholesterol i triglyceridy do normálu. Tento přírodní lék je také velkým pomocníkem pro správnou funkci jater. V případě, že jste se rozhodli zhubnout, můžete s tímto zdravotním zázrakem snižovat svou váhu přírodní cestou, a ne díky nesmyslným pilulkám, nápojům nebo nezdravému hladovění.

Celer je neskutečně zdravou zeleninou. Ve velké míře je v něm obsažen draslík, vitamíny A, C a K, vláknina a drahocenná kyselina listová. Zdroj: Shutterstock

Celer s citrónem - téměř zázračná kombinace

Připravte si 300 g čerstvého celeru a 6 čerstvých citrónů. Pořiďte si bio citróny, abyste měli jistotu, že není jejich kůra chemicky ošetřena. Z připravených citrónů si vymačkejte šťávu, která je plná vitamínu C a dokonale snižuje sekreci žaludeční kyseliny, podporuje imunitu a zabraňuje zánětům v těle. Je velmi prospěšná pro pokožku a spaluje v organismu nadbytečné množství tuku, což podporuje zdravé hubnutí.

Omytý celer zbavte slupky a pak jej nastrouhejte na hrubém struhadle. Celer je neskutečně zdravou zeleninou. Ve velké míře je v něm obsažen draslík, vitamíny A, C a K, vláknina a drahocenná kyselina listová. Díky tomu je nejen skvělou oporou při léčbě cukrovky, ale samozřejmě i při shazování nadbytečných kil. Zároveň se jedná o potravinu, která je výbornou prevencí rakoviny a Alzheimerovy choroby. Stejně jako citrón se celer výborně podílí na snižování cukru v krvi.

Nakrájený citron vložte do hrnce a zalejte ho citrónovou šťávou. Obě ingredience pečlivě promíchejte, přiklopte poklicí a nechte chvíli odpočívat. Mezitím si dejte na rozpálenou ploténku sporáku větší hrnec s vodou a nechte ji přejít varem. Vložte do něho zavřený menší hrnec s celerem a citrónem a nechte tak 2 hodiny na mírném stupni probublávat. Po uplynutí náležité doby menší hrnec odstavte a nechte jej ještě chvíli zavřený, než obsah vychladne. Pak už stačí zdravou směs naplnit do čisté uzavíratelné sklenice a skladovat v lednici. Toto množství by vám mělo vydržet zhruba na 2 měsíce.

Pořiďte si bio citróny, abyste měli jistotu, že není jejich kůra chemicky ošetřena. Zdroj: Profimedia

Čemu říct v jídelníčku NE

Pokud trpíte diabetem, měli byste se vyhnout některým potravinám. Dejte vale všem průmyslově vyrobeným sladkostem, slaným pochutinám, kupovaným těstovinám či lískovému těstu. Stejně tak se vyhněte všem uzeninám, syceným sladkým limonádám, alkoholu, bílému pečivu a různým chemickým doplňkům stravy.

Zdroje: ncbi.nlm.nih.gov, www.jaklecitcukrovku.cz, www.blendea.cz, www.mojezdravi.cz