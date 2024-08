Cítíte se neustále ve stresu? Máte problémy se spánkem, neustálou únavou a přibýváte nezvykle na váze? Možná máte zvýšenou hladinu kortizolu. Jak ji snížit, abyste byli opět v pohodě?

Kortizol neboli „stresový hormon“ má v našem organismu nezastupitelnou úlohu a ovlivňuje téměř každý orgánový systém. Nejen nervový, imunitní, kardiovaskulární, dýchací, ale i reprodukční, pohybový a mnoho dalších.

Kortizol má svůj vlastní cirkadiánní rytmus, který řídí naše celkové fungování i chování. Proto je ideální mít jeho hodnoty v optimálních hladinách. Jak snížit hladinu kortizolu a znovu získat kontrolu nad svým zdravím?

Co je to kortizol a jakou funkci v těle plní

Kortizol, často označovaný jako hormon stresu, je glukokortikoidní hormon produkovaný nadledvinami. Jeho hlavní funkcí je pomáhat tělu reagovat na stresové situace.

Jakmile ho je v těle více, zvyšuje hladinu cukru v krvi, potlačuje imunitní systém a mobilizuje energetické zásoby. V krátkodobém horizontu je však zvýšený kortizol nezbytný pro přežití, protože vyvolává rychlou reakci na případné nebezpečí.

close info fizkes / Shutterstock zoom_in Mezi nejčastější projevy nedostatku kortizolu patří především poruchy spánku, které se projevují nespavostí, problémy s usínáním nebo nekvalitním spánkem.

Nejčastější projevy zvýšené hladiny kortizolu

Chronicky zvýšená hladina kortizolu však může mít negativní dopady na naše zdraví. Mezi nejčastější projevy patří především poruchy spánku, které se projevují nespavostí, problémy s usínáním nebo nekvalitním spánkem.

Průvodním jevem je i neustálý pocit únavy a vyčerpání, přestože jste dostatečně odpočatí. Vysoký kortizol způsobuje i větší touhu po sladkém a tučném jídle, což se často odrazí na přibývání na váze.

Častým projevem je také ztráta svalové hmoty a zvýšená náchylnost k úrazům. Stejně tak oslabená imunita, a tedy sklony k infekčním onemocněním.

Jedinci se zvýšeným kortizolem trpí též na časté pálení žáhy, nadýmání, zácpu nebo průjem. Stav se odráží samozřejmě i na psychice a nejsou výjimkou i stavy nepříjemných úzkostí, depresí, podrážděností a potíží s koncentrací. Jak tedy dostat kortizol pod kontrolu?

Dostatečný a pravidelný spánek

Tělo potřebuje regenerovat, a proto je i pro správné hladiny kortizolu nepostradatelný kvalitní a dostatečný spánek. Dospělí jedinci by měli spát 7 až 9 hodin denně. Vybudujte si pravidelný spánkový režim a vytvořte si relaxační prostředí v ložnici.

Vyvážená a zdravá strava

Konzumujte pestrou stravu bohatou na ovoce, zeleninu, celozrnné obiloviny a bílkoviny. Váš jídelníček by měl být složený z nezpracovaných potravin bohatých na vlákninu, vitamíny, minerály a omega 3 mastné kyseliny.

Neměly by v něm chybět ani potraviny bohaté na polyfenoly a antioxidanty jako např. tmavá čokoláda, nebo zelený či černý čaj. Vyhněte se zpracovaným potravinám, cukru a kofeinu.

Pravidelný pohyb

Dopřejte svému tělu pravidelnou aktivitu a cvičte alespoň 30 minut denně. Vyberte si sport, který vás baví a budete ho provádět s chutí, například chůzi, běh, jógu nebo plavání.

close info Freepik zoom_in Naučte se relaxační techniky, jako je například hluboké dýchání.

Relaxační techniky

Naučte se relaxační techniky, jako je například hluboké dýchání, meditace nebo progresivní svalová relaxace a využívejte je nejlépe každý den. Jakmile si je osvojíte, budete vědět, jak se zklidnit a jistě v tyto chvíle najdete i psychický odpočinek.

Omezení stresu

Eliminujte ve svém životě stresové situace a snažte se na ně případně reagovat v klidu. K tomu vám perfektně pomůže i výše zmíněné relaxační techniky. Vyhraďte si také čas na náležitý odpočinek a oblíbené koníčky.

Užívejte si každého dne a hodně se smějte

Obklopte se pozitivními lidmi a buďte v kontaktu s přáteli a rodinou. Hodně se smějte! Smích totiž podporuje uvolňování endorfinů a potlačuje nadměrnou tvorbu kortizolu. Dělejte prostě to, co máte rádi a co vám dělá radost.

