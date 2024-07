close info Shutterstock

1. 7. 2024

Trápí vás pálení žáhy? Měli byste věnovat pozornost tomu, co jíte, a jakým způsobem jíte, poněvadž to může mít významný vliv na vaše zdraví. Naštěstí existují takové potraviny, které zmírňují tyto nepříjemné příznaky zvýšené hladiny žaludeční kyseliny a přinášejí tak značnou úlevu. Jaké to jsou?

Vysoká hladina žaludeční kyseliny se nejčastěji projevuje pálením žáhy, refluxem a později i vředy. Tyto bolesti a nepohodlí v hrudníku bývají zapříčiněny nesprávnou stravou jako je tučné a smažené jídlo, kofeinové nápoje, alkohol nebo čokoláda. Na svědomí to však může mít i stres nebo dokonce těsné oblečení. Změňte svůj životní styl a začněte konzumovat potraviny, které hladinu žaludeční kyseliny účinně snižují! Co dělat, když vás pálí žáha, a jak se tomu úplně vyhnout, můžete zjistit z videa na YouTube, na kanálu Roche Česká republika: Zdroj: Youtube Oblíbené letní osvěžení Meloun má vysoký obsah vody a naopak nízký podíl kyselin. Tím pomáhá hydratovat tělo a snižovat kyselost žaludku. Je vhodným osvěžením během horkých letních dnů, kdy může být skvělým doplňkem k snídani nebo svačině. Vodní meloun obsahuje také vitaminy A a C, které přispívají k celkovému zdraví trávicího systému. close info Bigc Studio / Shutterstock zoom_in Meloun patří mezi nejoblíbenější druhy letního ovoce a zároveň je skvělou potravinou při překyselení žaludku. Ovesné vločky k snídani Další skvělou potravinou jsou ovesné vločky. Ty nejenže mají plno vlákniny, která podporuje trávení, ale také účinně absorbují žaludeční kyselinu. Ovesné vločky můžete smíchat s jogurtem, ovocem, oříšky a medem, čímž vám vznikne ideální snídaně, která dlouho zasytí. Je to proto, že ovesné vločky mají nízký glykemický index, což znamená, že uvolňují energii postupně a pomáhají tak stabilizovat hladinu cukru v krvi. Neutralizující banány Banány patří mezi jedny z nejlepších potravin na zmírnění pálení žáhy. Díky svému nízkému obsahu kyselin pomáhají neutralizovat žaludeční kyselinu, a navíc obsahují také pektin, který podporuje správnou funkci trávicího systému a zabraňuje vzniku refluxu. Banány rovněž poskytují dlouhotrvající pocit sytosti, což pomáhá kontrolovat hladinu kyseliny v žaludku. close info Profimedia zoom_in Hladinu žaludeční kyseliny můžete snížit konzumací ovoce s jogurtem. Podpora trávení jogurtem Konzumace jogurtů jsou vynikající volbou pro lidi trpící pálením žáhy. Obsahují totiž probiotika, která podporují zdravou střevní mikroflóru a mohou pomoci při trávení. Jogurt také neutralizuje žaludeční kyselinu a přináší úlevu od nepříjemných příznaků její zvýšené hladiny. Důležité je však volit jogurty s nízkým obsahem tuku, protože tučné mléčné výrobky mohou příznaky pálení žáhy akorát zhoršit. Brambory jako okamžitá úleva Brambory mají alkalizující účinek, a proto se doporučují jíst při překyselení žaludku. Mohou poskytnout okamžitou úlevu od pálení žáhy a dalších potíží spojených s vysokou hladinou žaludeční kyseliny. Brambory jsou dále bohaté na draslík, který pomáhá udržovat rovnováhu elektrolytů v těle. Brambory konzumujte nejlépe pečené, vařené nebo v podobě kaše. Na druhou stranu se vyhněte smaženým bramborám a hranolkům, které mohou situaci jenom zhoršit. Související články close Zdraví Jak zabránit pálení žáhy a kyselému refluxu? video close Zdraví Snižte zvýšený cholesterol o polovinu: Stačí užívat určité potraviny v tu správnou dobu video Zdroje: novinky.cz, akcniceny.cz, benu.cz

