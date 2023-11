Na teplotu existuje v dnešní době řada léků. Jak to ale dělaly naše babičky a prababičky, kdy podobná medicína nebyla k dispozici? Měly na to spoustu triků, které fungují dodnes. Podívejte.

Zvýšení tělesné teploty značí, že něco není s vaším tělem zcela v pořádku. Zpočátku si mírné přehřátí organismu ani nemusíte plně uvědomovat. Ale pak přijdou příznaky tipu oslabené tělo, bolesti hlavy, zimnice a drkotání zubů, nadměrné pocení a podobně. Vaše ruce a nohy můžou být chladné, ale hlava v bodu varu. Pokud do sebe v těchto případech nechcete dávat chemii, existuje mnoho přírodních fíglů, které používaly naše babičky.

Hydratace je základem úspěchu

Při teplotě má vaše tělo tendenci se velice rychle dehydratovat. Proto je zcela základní pitný režim. Pijte deset až dvanáct sklenic vody denně. Zároveň je také důležité, abyste byli v klidu, takže žádné stresy, hýčkejte se, pijte a ležte.

Všemocný zázvor

Pokud jste zastánci poctivého pocení, připravte si horký zázvorový čaj, který vám jistě pomůže. Zázvor je nesmírně zdravý a obsahuje látky, které podporují imunitní systém vašeho těla. Pokud je na vás moc hořký, skořice má takzvaný zahřívací efekt, který rovněž podporuje pocení.

Nohy v hořčici

Zní to možná velmi nelákavě, ale opravdu to může pomoci. Vezměte si lavor dostatečně velký na to, aby se tam vešla obě vaše chodidla. Přidejte čtyři hrnky horké vody a dvě lžíce hořčičného prášku. Zamíchejte a nechte nohy máčet tak dlouho, dokud voda nevychladne. To vám zahřeje nohy a zklidní váš krevní oběh.

Studené obklady

Toto může být trochu kontroverzní, jelikož se v tomto ohledu tvoří dva tábory. Jeden říká, že studené obklady pomáhají snížit tělesnou teplotu. Druhý zas tvrdí, že je důležité tělo nechat přirozeně vypotit. Dobrá zpráva, obojí je aplikovatelné a můžete si vybrat. Pokud je vám příjemné hořící hlavu osvěžit něčím studeným, doporučuje se namočit prostěradlo do vlažné vody. Zakryjte se velkou osuškou, lehněte si a 15 minut zůstaňte zabaleni. Až se začne mokré prostěradlo zahřívat, rozbalte.

Podobnou metodu lze použít i jako obklad na hlavu. Vezměte si malý ručník a namočte jej do studené vody, nebo použijte zmražený gelový sáček. Přes gelový sáček ještě dejte šátek nebo osušku, aby se k hlavě nepřikládala nekompromisní ledárna, to by vám nepomohlo. Ponechte jej na čele do doby, než se začne zahřívat.

