Chcete se vyhnout mnoha nepříjemným zdravotním potížím a řešíte vysoký hemoglobin? Poradíme vám, jak je možné jeho hodnoty snížit.

Hemoglobin je červené krevní barvivo obsažené v erytrocytech neboli červených krvinkách. Jeho nejdůležitější funkcí je přenos kyslíku do tkání. Měl by být v optimálních hodnotách. Jakmile se z nich vychýlí, může to přivodit mnohé nepříjemné zdravotní situace, dokonce i ohrožení života v podobě srdečních chorob, mrtvice a plicních embolií.

Pokud jsou hodnoty hemoglobinu vysoké, měli byste mít snahu je snížit. Vždy je však nutné vše probrat i s odpovídajícím lékařem. Jak můžete být v tomto případě svému tělu nápomocní?

Funkce hemoglobinu

Hemoglobin je ve skutečnosti červený transportní metaloprotein, který se nachází v červených krvinkách. Jeho hlavní úlohou je transport kyslíku z plic do tkání a zpětný přenos oxidu uhličitého z tkání do plic, odkud je vydechován.

Zabezpečuje tak správné fungování všech tělesných orgánů a správného metabolismu. Kyslík je totiž pro všechny buňky v těle nepostradatelný.

Optimální hodnoty

Základní běžné hodnoty hemoglobinu se trochu odlišují podle konkrétního věku a pohlaví. U dospělých mužů by se měl pohybovat mezi 130 až 180 g/l a u dospělých žen mezi 120 až 160 g/l. Pokud jsou hodnoty hemoglobinu nižší, zpravidla vedou k chudokrevnosti a tělo má pro normální funkce kyslíku málo.

Při poklesu hladiny hemoglobinu pod 79 g/l se jedná o těžkou anémii. Nevhodné jsou i příliš vysoké hodnoty, protože způsobují potíže s viskozitou krve. Jak snížit hladinu hemoglobinu co nejrychleji?

Zdravý životní styl

Velice prospěšné jsou změny v životním stylu a samozřejmě i léčba pod dohledem lékaře. Zařaďte do svého každodenního programu pobyt na čerstvém vzduchu, a to alespoň ve formě krátké, ale aktivní procházky. Pokud patříte mezi aktivní sportovce, zvolte svou oblíbenou činnost.

Pozor na některé potraviny

Důležitá je správná skladba jídelníčku, které by měl obsahovat potraviny, které vám s tímto problémem účinně pomohou. Naopak byste se měli vyhnout potravinám s vysokým obsahem železa.

Jedná se především o tmavou listovou zeleninu, červené maso, sušené ovoce, luštěniny, mořské plody, ořechy a semena a cereálie o železo obohacené.

Dostatečný pitný režim

Častou příčinou nadbytečného množství hemoglobinu bývá i dehydratace organismu. Proto nikdy nezanedbávejte dostatečný pitný režim, a to průběžně během celého dne.

Na kouření zapomeňte!

Pokud snad ještě v dnešní době patříte mezi kuřáky, tohoto zlozvyku se jednoznačně zbavte! Týká se to nejen běžných cigaret, ale i těch elektronických.

