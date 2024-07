Artritida je pojem pro několik druhů onemocnění pohybového aparátu. A tato bolest může být ještě větší, jakmile nemáte kvalitní spánek. Podívejte se na 7 tipů, jak lépe spát s artritidou.

Artritida je pojem, který označuje více jak 100 druhů onemocnění pohybového aparátu. V doslovném překladu však znamená zánět kloubu. Psoriatická artritida je chronické zánětlivé onemocnění kloubů.

I když je to onemocnění opravdu nepříjemné, je důležité myslet na spánek. Právě nedostatek spánku bolest zhoršuje, ale když člověk nemůže spát právě ze strachu z bolesti, z této situace vznikne začarovaný kruh, kdy člověk cítí bolest téměř celodenně. Podívejte se na 7 tipů, které vám zaručí lepší a kvalitnější spánek s psoriatickou artritidou.

Video s tipy, jak spát s artritidou, najdete na Youtube kanále Alyssa Kuhn, Arthritis Adventure:

Jak spát s artritidou

Studie ukázala, že šokujících 80 % lidí, kteří trpí artritidou, má také potíže se spánkem. Ať už je důvod jakýkoliv, nedostatek a nízká kvalita spánku mohou zhoršit bolest, a mohou mít také dopad na psychické zdraví.

Prvním tipem v tomto případě je trochu kontroverzní rada. Nepřehánějte to s cvičením. I když různé cvičící techniky mohou pomoci bolesti, když to s cvičením přeženete, následky se projeví v noci, kdy vás budou klouby bolet z přílišného cvičení, a vy tak nebudete moci usnout.

close info Shutterstock zoom_in Důležitou radou pro zmírnění bolesti v noci, abyste mohli mít klidný spánek, je nepřehánět to s cvičením. Pokud budete cvičit příliš, bolesti v noci se jen zhorší.

Druhou radou je, abyste cvičili dostatečně. Dlouhé období bez jakéhokoliv cvičení a aktivity jen zhoršuje bolest, která vám nedovolí zamhouřit oči. Je důležité si najít správnou hranici mezi nic neděláním a přeháněním s cvičením tak, abyste se dostali na zlatou střední hranici.

Třetím tipem je proti bolesti použít oteplení nebo osvěžení. Záleží, co máte vyzkoušené, a jakou možnost preferujete, ale když si na bolavé klouby přiložíte led, nebo naopak teplou lahev, může vám to pomoci s bolestí i s usínáním.

Rady nad zlato

Čtvrtou radou je vyzkoušet různé krémy proti bolesti kloubů. To může samozřejmě chvíli trvat, protože než najdete krém, který vám vyhovuje a pomáhá vám, je to běh na dlouhou trať. Jakmile jej ale najdete a namažete si bolavé klouby před spaním, ucítíte obrovskou úlevu a budete opět moci bezbolestně spát.

Pátým tipem je kontrola vaší bolesti. To samozřejmě může být velice těžké, když máte chronické bolesti, ale například u cvičení vždy znáte svoji hranici. Abyste byli schopni usnout a během spánku se bolesti zbavili, je důležité znát své limity a nesnažit se je překonávat.

Šestou radou je správná spánková rutina. Mozek je zkrátka důležité naučit, že i když máte chronické bolesti, vaše tělo potřebuje odpočinek. Proto je dobré si určit přesnou hodinu, kdy chodíte spát a přizpůsobit tomu své okolí.

Hodinu před ulehnutím do postele zhasněte světla, namažte klouby krémem, který vám pomáhá, snažte se co nejvíce zrelaxovat a váš mozek se po chvíli tuto rutinu naučí. Poslední radou je se snažit co nejméně soustředit na bolest.

Najděte si co nejvíce pozitivních aspektů ve vašem životě, na které se budete soustředit a promítejte si je každou noc před spaním. Například si opakujte v hlavě situace, které vám v daný den udělaly radost. Zní to možná infantilně, ale psychika je pro spánek také klíčová, a proto je opravdu základem udržovat co nejvíce pozitivní mysl.

Zdroje: www.arthritis.org, www.wikiskripta.eu