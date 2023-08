Většina lidí neumí správně dýchat, ničí si zdraví: Odborníci radí, jak to změnit

Chcete se cítit v pohodě, vyrovnaně, plní energie a co nejdéle mladí? Dopřejte tělu tu správnou dávku kyslíku a naučte se správně dýchat. Poradíme vám, jak na to a proč.

Dalo by se říct, že správně dýchat znamená nestonat. Dech je nám natolik přirozený, že jej často ani nevnímáme. A to je velká škoda, protože nás může ochránit před mnoha zdravotními neduhy, anebo nám od nich značně ulevovat. Řekli byste, že se za den nadechnete i dvacettisíckrát? Zkuste tedy své dýchání zefektivnit, aby vám bylo co nejvíc prospěšné. Výhodou je, že tento trénink můžete provádět v podstatě kdykoliv a kdekoliv.

Dýchání je pro naše tělo klíčové

Samotné dýchání je vlastně automatický proces našeho organismu a je na něm doslova závislý náš život. Přestože probíhá samovolně, lze jeho průběh značně ovlivnit. Pokud se plně nadechnete do celých plic, je možné dech nejen zadržet, ale i ovlivnit to, jestli budete nádech směřovat do oblasti bránice a využijete tzv. brániční dýchání, anebo budete dýchat do hrudníku, kdy se jedná o tzv. hrudní dýchání. Správné dýchání je už pak jen otázkou zvyku a pravidelného tréninku.

Jaké získáte benefity

Díky správnému použití dechu se podle vědců perfektně okysličuje mozek a veškeré tělesné orgány. Právě proto se dostává do normálu i činnost srdce, celý trávicí systém a má to dobrý vliv na naši imunitu. Nejvíce vás jistě potěší i zpevnění břišního svalstva, které mají mnozí z nás ze sedavého zaměstnání značně povolené. Zároveň si jistě zlepšíte držení těla, kondici a budete mnohem více soustředění.

Jak tedy správně dýchat?

Jestliže chcete svému tělu dopřát co nejvíc životodárného kyslíku, zkuste dýchat potichu nosem a prodechnout až do břicha, nikoli jen do hrudníku. Břišní dutina by se vám měla i se žebry pěkně vyklenout. Nejlépe je obrátit se na odborníka, který vás v počátku povede. Spolehlivě vás naučí ovládat dech buď instruktor jógy, taj-či, čchi-kung či plavání.

Tip na první cvičení

Lehněte si pohodlně na záda a nohy pokrčte v kolenou. Chodidla byste měli mít volně opřená o zem a celá páteř by měla být pěkně napřímená. Pokuste se vnímat celou délku páteře od temene hlavy až ke konci kostrče. Bedra byste měli mít volně položená na podložce, stejně tak ramena, krční páteř a hlavu, včetně obličejových svalů. Dlaně si konečky prstů položte do oblasti třísel a palci se zachyťte boční strany pasu.

Začněte tím, že budete nejprve svůj dech pečlivě vnímat a pozorovat. Nejen jeho hloubku, ale i možnou rychlost, plynulost a také to, kam ho povedete. Zkuste jej po nádechu nasměrovat do hrudního koše a postupně jej prohlubujte.

Výdech nechte samovolný, aby plynul sám od sebe, ukotví hrudník v dolní pozici a neměl by se zvedat nahoru. V počátku se není nutné jeho technikou zatěžovat. Vnímejte především symetrické rozvíjení břišní dutiny do všech stran a hlídejte si, aby nádech byl zhruba stejně dlouhý jako výdech. U toho se časem můžete snažit jej mírně prosloužit a ubrat na frekvenci.

