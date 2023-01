Horečku srazíte i bez léků. Tohle jsou osvědčené funkční triky našich babiček

Nastalo období nevlídného počasí a mnohé z nás často souží nachlazení, které je často provázeno i zvýšenou teplotou. Nemusíte ji však hned snižovat léky. Zkuste to podle rad našich babiček, které věděly, jak srazit horečku bez jejich použití.

Zpravidla nás zvýšená teplota a horečka upozorňuje na jistý nesoulad v těle, kdy se náš organismus brání proti vlivu nepříjemných bakterií a virů. Pokud se jedná jen o teplotu do 38 °C, srážet byste ji neměli. V případě, že je vyšší, využijte staré osvědčené metody, které vám dozajista zaberou.

Zvýšená teplota a horečka

Dva termíny, které zná většina z nás dokonale. Za zvýšenou teplotu se považuje ta, která se pohybuje mezi 37 °C a 37,9 °C. Pokud máte teplotu nad 38 °C jedná se už o horečku. V případě, že ji dobře snášíte, není nutné ji snižovat. Jestliže však teplota přesáhne 39 °C a trvá již déle, je potřeba tuto situaci řešit.

Zvýšení tělesné teploty nad 38 °C se nazývá horečka a je známkou toho, že v našem těle něco není v pořádku. Zdroj: shutterstock.com

Dochází totiž k přetížení oběhového systému, což má velmi nepříznivý vliv na metabolickou rovnováhu v těle a často dochází k nebezpečné nadměrné dehydrataci. Nejprve vždy zkuste přírodní léčbu, ale pokud teplota neustupuje 4 až 5 dní a překračuje teplotu 40 °C, měli byste neprodleně navštívit lékaře.

Zábal vás postaví na nohy

Tato stará metoda je léty prověřená a opravdu funguje. Stačí, když namočíte bavlněné nebo lněné prostěradlo či osušku do studené vody, řádně vyždímáte a zabalíte do něj tělo nemocného, a to od podpaždí až po kolena. Ve chvíli, kdy se zahřeje, což bývá zpravidla po 15 minutách, postup opakujte. Pokud teplota časem neopadne alespoň na 38 °C, opakujte ledový zábal jedenkrát za půl hodiny. Po zábalu je vždy potřeba tělo řádně osušit a přikrýt se lehkou pokrývkou.

Pomůžou i obklady

Pokud se na výše zmíněnou metodu necítíte, můžete vyzkoušet i ledový obklad přiložený do obou podpaždí a třísel. Můžete k tomu využít buď namočený a vyždímaný kousek látky nebo v utěrce zabalený led. Vždy po 15 až 20 minutách obklad vyměňte, a to do té doby, dokud vám horečka neklesne. Stejně tak lze obklad přiložit na čelo a šíji, případně i zápěstí.

Octové ponožky

Pro někoho mohou být na snížení horečky příjemné i účinné octové ponožky. Pokud jsou bavlněné, stačí je namočit do studené octové vody, vyždímat a obléci na nohy. Přes ně pak natáhněte ještě jedny suché a nechte si je na nohách celou noc. Zábal si lze udělat i na lýtka, kdy je omotáte ručníkem, který je namočen buď ve studené či octové vodě. Pak už jen obklad každých 20 až 25 minut obměňujte za nový.

Voda z rýže je velmi bohatá na vitaminy a minerály a v podstatě jde o malý léčebný zázrak. Zdroj: profimedia.cz

Odvar z rýže

Na horečku je skvělým parťákem i voda z rýže, která je velmi bohatá na vitaminy a minerály. Tu však nebudete využívat k obkladům, ale měli byste ji pravidelně popíjet. Jednoduše sceďte vodu z vařené rýže, nechte vychladnout a máte účinný lék hned po ruce. Využít lze i vodu z nevařené rýže. Když rýži řádně propláchnete, zalijte ji v misce vodou, pečlivě promíchejte, nechte 10 až 15 minut odstát a ozdravný nápoj je na světě. Rýžová voda zabraňuje ztrátě tekutin, dodá tělu potřebné výživné látky a urychluje procesy hojení.

Zdroje: www.living.iprima.cz, www.poradnazdravi.cz, www.1t.cz