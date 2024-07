Letošní teploty stoupají… A slunce praží a praží. Není divu, že přibývá lidí s úpalem. Jste mezi nimi?

Dostat úpal není zase tak těžké. V tropických vedrech, kdy je horko k zalknutí, má spousta lidí problém vůbec vycházet ven. „Je takové dusno, že raději zůstávám doma,“ přiznává čtenářka Eva z Luhačovic.

A ví, co dělá. Letos totiž prodělala úpal a už by nic takového nechtěla zažít. Odborníci jí dávají za pravdu, ale jedním dechem varují, že úpal způsobuje nejen horko, ale i nedostatek čerstvého vzduchu a tekutin.

Autor videa Foods4Health vám vysvětlí, co způsobí octové ponožky přes noc. Více na kanále YouTube.com.

Zdroj: Youtube

Pitný režim a ochrana před sluncem

„Během horkých dní byste měli vypít 2,5 litru vody nebo neslazených čajů či limonád,“ doporučuje odbornice. Podle ní je úpal způsobený přehřátím organismu a může nastat nejen venku, ale i ve špatně větraných místnostech.

„Snažte se proto chránit co nejvíce před sluncem. Nevycházejte ven mezi 11. a 15. hodinou, kdy je žár nejsilnější. Noste pokrývku hlavy a mažte se opalovacími krémy s vysokým ochranným faktorem.“

Co dělat, když máte úpal?

Někdy se ale úpalu nevyhnete. Jeho následky poznáte téměř okamžitě. Objeví se v podobě bolesti hlavy, horečky, nevolnosti nebo zvracení. V ojedinělých případech se může projevit malátnost, zmatenost, zimnice, třes, svalové křeče nebo dokonce ztráta vědomí.

Přežít první dny úpalu není jednoduché. Pokud vás už několik dní trápí horečka, máme tipy, jak ji srazit. Kromě klasických prášků či sirupů vám může pomoci ocet a ponožky. Jak?

Dejte si octový zábal

Ocet má schopnost snížit teplotu těla. A to se v případě horečky (ale i úpalu) více než hodí. Využijte toho a vyzkoušejte octovou kúru. Jak na to: Do mísy nalijte 500 ml studené vody, kterou smíchejte se 6 lžícemi octa.

Do vzniklého roztoku namočte starší ponožky, vyždímejte je a navlečte na nohy. Přes mokré ponožky si navlékněte ještě jedny – suché. Pak už jen stačí, abyste si zalezli pod peřinu a 20 minut nechali zábal působit. Nakonec ho odstraňte.

close info Profimedia zoom_in Jablečný ocet vám pomůže srazit horečku.

Kontrolujte teplotu chodidel

Pozor: Před tím, než vyzkoušíte octovou kúru, zkontrolujte teplotu chodidel. Jsou studená ? Pak počítejte s tím, že jejich teplota se s octovým zábalem ještě sníží. Proto s ponožkami ještě počkejte. Pokud naopak máte pocit, že vám chodidla doslova „hoří“, neváhejte použít octové ponožky. Uleví vám!

Srážejte horečku i jinak

Pokud vás horečka hodně trápí, můžete si ulevit ještě dalšími věcmi. Hodně pomáhá studený obklad na čelo nebo koupel ve vlažné vodě. Ideální teplota vaší lázně by měla být mezi 29 a 34 °C. Při horečce nezapomeňte hodně pít. Tekutiny pomůžou vašemu organismu bojovat s horkostí a ochladí ho zevnitř….

Zdroje: www.pilulka.cz, www.ceskatelevize.cz