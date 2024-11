Nepodceňujte své zdraví a snažte se být o krok napřed! Zjistěte, jak staré jsou ve skutečnosti vaše plíce! Díky jednoduchému vyšetření, můžete včas odhalit možná rizika případných plicních nemocí.

Víte, že existuje měření plicního věku? Krátké vyšetření vám může včas odhalit problémy dýchacího ústrojí, a dokonce i zachránit život. Včasná diagnostika je vždy na prvním místě! Může se jednat o první důležitý krok, kdy se dá například podchytit včasné stadium CHOPN.

Co je to plicní věk?

Plicní věk je hodnota, která vyjadřuje stav a funkčnost vašich plic ve vztahu k vašemu skutečnému věku. Tento ukazatel může odhalit, jak dobře vaše plíce pracují a identifikovat případné riziko plicních onemocnění. Když jsou vaše plíce zdravé a fungují správně, jejich plicní věk bude odpovídat vašemu skutečnému věku. V případě, že je tento orgán oslabený nebo poškozený, hodnoty budou takové, jako kdybyste byly starší. Určuje se na základě měření vitální kapacity plic, což je maximální množství vzduchu, které dokážete vydechnout po co nejhlubším nádechu.

Proč je důležité znát svůj plicní věk

Hlavním důvodem je včasné odhalení možných zdravotních potíží. Jakmile je plicní věk vyšší než váš skutečný věk, může to signalizovat nežádoucí poškození plic, například v důsledku kouření, znečištění ovzduší nebo chronických onemocnění. Odhalení plicního věku vám umožní přijmout preventivní opatření a zlepšit své dýchání. Jestliže již trpíte plicním onemocněním, může měření plicního věku pomoci lékařům zhodnotit celkovou situaci a zvolit účinnou léčbu.

Plicní věk je hodnota, která vyjadřuje stav a funkčnost vašich plic ve vztahu k vašemu skutečnému věku.

Kdy a proč jít na test kapacity plic

Měření plicního věku by měli zvážit zejména kuřáci, a to i ti bývalí, lidé s chronickým kašlem, dušností nebo jinými dýchacími problémy, jedinci vystavení znečištěnému ovzduší, osoby s rodinnou anamnézou plicních onemocnění a všichni nad 40 let.

Jak probíhá měření plicního věku

Měření je jednoduché a bezbolestné. Zpravidla trvá pouze 10 minut a provádí se pomocí digitálního spirometru, konkrétně přístrojem Vitalograph COPD-6. Měří množství vzduchu, které vydechnete po co nejhlubším nádechu. Před vyšetřením je nutné také vyplnit dotazník o vašem zdravotním stavu.

Výsledky měření plicního věku

Výsledek se následně srovnává s normální hodnotou zdravých lidí s ohledem na údaje zadané do dotazníku. Díky tomu získáte informaci o tom, zda je váš plicní věk odpovídající vašemu skutečnému věku. Jakmile je vyšší, může to znamenat, že vaše plíce stárnou rychleji, než by měly. V takovém případě je vhodné situaci konzultovat se svým ošetřujícím lékařem.

Odhalení plicního věku vám umožní přijmout preventivní opatření a zlepšit své dýchání.

Jak zlepšit dýchání

Jedním z hlavních rizikových faktorů pro rozvoj plicních onemocnění je kouření, a proto ho raději ze svého života naprosto vylučte. Pravidelně se hýbejte a cvičte alespoň 30 minut denně. Vyhýbejte se znečištěnému ovzduší a vyrážejte častěji do přírody. Stejně tak dodržujte zdravý jídelníček. Vyvážená strava bohatá na vitamíny a minerály podporuje i zdraví plic.

Zdroje: www.lekarnaalma.cz, www.denik.cz, www.nsc.uzis.cz