Kolagen je právě ta látka, díky níž vypadá naše pleť mladá, pevná a pružná. S přibývajícími roky se ale jeho tvorba stále snižuje, objevují se vrásky, pokožka ztrácí zářivost a ochabuje. Naštěstí je tady pár tipů, které mohou známky stárnutí o pár let odložit stimulací tvorby kolagenu. Které to jsou?

V mládí je produkce kolagenu bezproblémovou záležitostí, a jen málokdo si uvědomuje, že tomu tak nebude navždy. Je to chyba, protože proti prvním vráskám bychom měli bojovat dřív, než se objeví. A nejde jen o vrásky: kolagen je součástí svalů, šlach, kostí i dalších tělních orgánů. Ať už jste ve kterékoliv životní fázi, vždy bude prospěšné pro svoji pokožku i tělo něco udělat. Možností je dost.

Co je kolagen a jak si ho udržet? Podívejte se na youtubové video od Dr. Freje:

Zdroj: Youtube

Všemocný hyaluron

Co dnes většinu žen napadne jako první, když se zamyslí nad redukcí vrásek? Patrně to bude kyselina hyaluronová. Ano, to je jistě jedna z možností, ať již jde o výplně aplikované injekčně, nebo nejrůznější přípravky pro domácí použití jako jsou masky a krémy.

Kolagenové doplňky

Další možností jsou kolagenové doplňky, často ve formě kapslí, případně prášku. Ty jsou prospěšné také na podporu zdraví kloubů. Podle dosavadních výzkumů je ale třeba na skutečně dlouhodobější účinky vyčkat několik týdnů, přibližně tři měsíce. Úspěch by se ale dostavit měl a z výsledku budete mít radost.

Zázrak jménem aloe vera

Hledáte přírodní zázrak “téměř na cokoliv”? Neuděláte chybu, když sáhnete po aloe vera. Stejně jako v mnoha jiných případech, pomůže i při podpoře tvorby kolagenu, zvyšování elasticity pokožky a tím i jejímu omlazení.

Ačkoliv je možné pokožku potírat gelem z listů této rostliny, ještě účinnější budou kapsle pro perorální užití. Tentokrát by měly stačit dva měsíce, po kterých zpozorujete zjemnění vrásek, lepší hydrataci pokožky a celkově její zdravější vzhled.

close info tarapong srichaiyos / Shutterstock zoom_in Ženšenů je několik, brazilskému se říká suma.

Ženšen zvládne téměř všechno

Jestli jsme o aloe vera hovořili jako o zázraku, pak ženšen patří ještě do vyšší kategorie. Jeho protizánětlivé a antioxidační účinky navíc (kromě podpory tvorby kolagenu) přispívají k celkovému ozdravení organismu a samozřejmě i pokožky.

Podle výzkumů dokonce skutečně zpomaluje stárnutí buněk. Ne nadarmo se o této rostlině hovoří jako o možném receptu na nesmrtelnost. Co víc bychom mohli chtít?

Pomohou i karotenoidy

Chcete-li si co nejdéle zachovat svěží pokožku, zařaďte do svojí stravy karotenoidy. Jejich základem je vitamín A a jejich hlavní devizou pro naši pleť je jejich schopnost chránit ji před škodlivým slunečním zářením.

Produkce kolagenu pak vzroste a vy znovu omládnete – alespoň na pohled. Kde karotenoidy najdeme? Jednoduše v potravě. Patrně nejznámějším zdrojem je mrkev, ale sáhnout můžeme i po další červené zelenině včetně paprik. Milovníci živočišných produktů mohou zvolit například hovězí játra.

Antioxidanty proti stárnutí

Jistě jste již slyšeli o antioxidantech, které chrání tělo před tak zvanými volnými radikály. Ty se tvoří v těle jako produkt metabolismu, a pokud můžeme jejich účinky redukovat, neměli bychom na to zapomínat. Do značné míry je jejich působení právě ten problém, který způsobuje stárnutí buněk, a to nejen těch v pokožce.

Antioxidanty, které proti nim dokáží bojovat, bychom si tedy měli doslova hýčkat. Získáme je zvláště z ovoce a zeleniny. Jedním z největších zdrojů jsou borůvky, ale velmi vhodný je také zelený čaj, granátové jablko či moruše a mnohé další. Využít můžete také pozitivní účinky lékořice, skořice a mnoha bylinek, jako je tymián.

Vitamín C se hodí vždycky

O prospěšnosti vitamínů pro tělo nebudeme pochybovat, ale napadlo vás někdy, že díky vitamínu C budete nejen zdravější, ale také krásnější? Právě on je nezbytný pro tvorbu kolagenu a celkové zdraví pokožky. Najdeme ho, jak jistě víme, v ovoci, zvláště pak v citrusových plodech, paprikách, brokolici a dalších. K dispozici je samozřejmě také v tabletách, takže se opravdu nemáme na co vymlouvat.

close info Sinti Lu / Shutterstock zoom_in Na vitamín C raději nezapomínejte.

Živočišné bílkoviny nepodceňujte

Zeleninu jsme již zmínili, nyní přichází na řadu také maso a další živočišné produkty. Dostatek bílkovin je totiž důležitý pro to, aby mělo tělo dostatek stavebního materiálu pro tvorbu kolagenu. Do jídelníčku byste proto měli zařadit hlavně kvalitní zdroje bílkovin jako je libové maso, ryby, vejce, ale také třeba mléčné výrobky. Nevynechávejte je z jídelníčku a uvidíte ten rozdíl.

Mastné kyseliny pro zdravou pleť

A co nakonec? Probrali jsme zeleninu i maso, nyní zbývají tuky. Hlavně tedy omega-3 mastné kyseliny, které jsou důležité pro udržení hydratované a elastické pokožky a dokáží podporovat zdraví buněčných membrán, jež chrání zásoby kolagenu.

Kde je najdeme? Například v některých semínkách, konkrétně v chia nebo těch lněných, ale také ve vlašských ořeších a tučných rybách. Do ochrany svého mládí se tedy můžete pustit hned a doslova s chutí. Není na co čekat.

