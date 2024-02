Stresu se při současném životním stylu vyhne asi jen opravdu málokdo. Museli jsme se s ním naučit žít, vyrovnávat se s ním, bojovat. Jenomže větší problém vzniká ve chvíli, kdy je tělo nemocné. Jak vyšší zatížení nervové soustavy ovlivňuje například diabetiky?

Stres, nebo také zkrátka zvýšená zátěž organismu nad běžnou úroveň vinou okolních podmínek, nepůsobí jen na naši psychiku, ale obecně na fungování organismu jako celku. Ten se proti takové pro něj nepříjemné situaci brání, z přírody má totiž zafixováno, že jde o nebezpečí, kterému je třeba se nejlépe vyhnout. V přiměřené míře může stres dokonce zvýšit náš výkon, vybudit mozek nebo tělo k vyšším výkonům, ale jedná-li se o dlouhodobější a negativní podněty, může takový stav zapříčinit nemoci, a dokonce i smrt. Tomu se samozřejmě potřebujeme vyvarovat.

Pozor na stres, může vás ohrožovat víc, než se zdá. Podívejte se na youtube, na video od CityShaman:

Zdroj: Youtube

Nemocní to mají těžší

Se stresem se těžko vyrovnává jinak zcela zdravé tělo, není tedy nic překvapivého, že dostane-li se do podobné situace člověk, jehož i bez toho již trápí chronické onemocnění, jde o podstatně složitější chvíle, kdy se obtíže mohou násobně zvětšovat. Jak působí stres na diabetiky, tedy pacienty s cukrovkou?

Stres působí i sama nemoc

Uvědomme si, že už samotná chronická a nevyléčitelná nemoc je stresorem, který na většinu diabetiků útočí. Každý se s ním vyrovná po svém – někdo snáze, jiného takový stav trápí více. Přidají-li se k tomu ještě nepříjemnosti nebo zvýšená zátěž, způsobená vnějšími faktory, může být zaděláno na velký problém. Výkyvy glykémie, tedy hladiny cukru v krvi, mohou být jen začátkem dlouhodobého problému. Někteří pacienti, vystavení dlouhodobému stresu, totiž mohou mnohem hůře reagovat na léčbu, která se pak stává méně účinnou.

Hormony blokují inzulin

Stresová reakce, jak již bylo uvedeno, se týká většiny pochodů v těle, včetně produkce hormonů. Mimo jiné je také v takovém případě blokováno využívání podaného inzulinu a hodnoty glykemie nekontrolovatelně rostou, nemocný se potýká s hyperglykemií. Připočteme-li k těmto obtížím ještě další doprovodné projevy boje organismu se stresem jako je větší (nebo naopak menší chuť k jídlu), potřeba sladkého, špatný a nekvalitní spánek, dostaneme se do zóny, která je pro diabetiky a jejich nutný pravidelný režim zkrátka dlouhodobě neuržitelná.

close info Profimedia zoom_in Dopřejte si chvilku klidu každý den, prospěje to vašemu zdraví

Klid a zase klid

Jak se mohu diabetici před takovým nebezpečím chránit? Základní poučkou by měl být klid. To samozřejmě není vždy možné, ale dalo by se třeba uvažovat o změně příliš zátěžového pracoviště, pokud to jen trochu jde. Dále lékaři radí pokusit se v co nejkratší době vyrovnat s onemocněním, které bude pacienta provázet až do konce života. Pomůže k tomu i dostatek relevantních informací o nemoci, která provází miliony lidí na světě a rozhodně tedy nejde o ojedinělou záležitost. Pacienti, kteří mají cukrovku pod kontrolou a jsou se svým stavem smířeni, mívají také lepší reakce na léčbu a stav jejich glykemie bývá přece jen uspokojivější.

Zkuste se zamyslet

Co tedy dělat, abychom se od stresu (ať už se potýkáme s diabetem nebo ne) oprostili do té míry, do jaké je to jen možné? Nesmíme zapomenout, že práce a problémy nejsou tím hlavním, proč žijeme. Naučme se znovu si užívat života, stanovme si svoje priority, najděme si znovu koníčky, které nás budou bavit. Neméně důležité je také dodržování správné a pravidelné životosprávy, dostatek fyzické aktivity podle možností každého pacienta a klidné průběžné řešení přicházejících drobnějších problémů. Nenechme si je přerůst přes hlavu, nevyplatilo by se to.

Zdroje: www.healthline.com, www.diastyl.cz, www.cukrovka.cz