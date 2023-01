Jak rychle a úplně jednoduše sundat prsten z nateklého prstu

Dostali jste se do situace, kdy vám nešel sundat prsten z oteklého prstu? Není to nic příjemného! Ovšem, když víte, jak na to, nemusíte se nijak zvlášť trápit.

Těsný prstýnek umí někdy opravdu připravit horké chvíle. Zkoušeli jste si někdy nějaký nasadit a nešel sundat? Nebo vám otekly prsty a prsten se vám nepříjemně zařezával do prstu? Neznamená to, že byste ho dolů nesundali. Je hned několik způsobů, jak ho můžete sundat bezpečně.

Inspirovat se můžete ve videu:

Vyhněte se malým prstenům

Ze všeho nejlepší je prevence, a proto se raději těsným prstýnkům zcela vyhněte. Ušetříte se tak nejen násilnému nepříjemnému nasazování, ale i nepříjemným pocitům během nošení a bolestivému sundávání. Raději si nechte prsten hned zvětšit nebo zvolte jiný.

Ze všeho nejlepší je prevence, a proto se raději těsným prstýnkům zcela vyhněte. Zdroj: Profimedia

Jak sundat prsten z oteklého prstu

Otekly vám klouby či vás trápí nahromaděná voda v těle a nejde vám prstýnek volně stáhnout? Abyste neomezili proudění krve v prstu nebo aby nedošlo ke ztrátě hmatu či jiným zdravotním komplikacím, jednejte co nejdříve. Čím více je utlačen krevní oběh, tím víc se bude otok prstu zvětšovat.

Zvedněte ruku a ochlaďte vodou

Pokud se vám pořád nedaří prstýnek sundat, zkuste nejprve na pár minut zvednout ruku nad hlavu. Často pomůže i ponoření ruky na pár minut do studené vody. Prst nebude v obou případech tolik nateklý a půjde vám sundávat snadněji.

Nejprve zkuste klasiku

Uchopte prsten mezi palec a ukazováček a jemně se ho snažte posouvat z prstu, zatímco s ním budete točit na obě strany. Raději se snažte za prsten příliš netahat, aby váš prst zbytečně nenatekl ještě víc.

Prst zkuste promastit

Výše zmíněný postup můžete podpořit něčím klouzavým. Prsten vám půjde sundat snadněji a bez rizika zranění či podráždění pokožky. Vhodné je mýdlo a voda, vazelína, máslo či sádlo, olej, krém na ruce, kondicionér a šampon na vlasy či parafín. Perfektně funguje i čistič na okna.

Vždy však dejte pozor, zda nemáte na prstu nějaké drobné poranění, v tom případě lze využít antibiotickou mast. Hýbejte prstenem, abyste dostali klouzavou složku pod něj a pak jednou či dvakrát otočte prstenem kolem prstu a mazivo přidejte. Prstýnek pomalu sundávejte a lehce jím protáčejte dokola.

Prst při sundávání prstenu promastěte třeba sádlem. Zdroj: shutterstock.com

Lepicí páska nebo niť či stužka

Začněte pásku pomalu omotávat hned za hranou prstenu, na oteklé části prstu. Cílem je smáčknout na chvíli otok na minimum, díky čemuž půjde prsten stáhnout. Pro lepší stažení můžete použít i fígl s promaštěním.

Můžete také jeden konec zvoleného materiálu nejprve podvléci pod prstýnkem, než začnete prst omotávat. Pokud to nejde, použijte nit navlečenou v jehle. Nakonec opět prsten stáhněte přes vyrobenou plochu. Odmotávejte nit, směrem od kořene prstu. Když začnete nit odmotávat směrem nahoru, prsten se bude spolu s tím posouvat, až ho nakonec budete moct sundat.

