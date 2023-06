Květy černého bezu většina lidí sbírá pozdě a suší špatně. Ničí tak jeho účinky

Všimli jste si, že je teď takřka na každém kroku možné vidět rozkvetlý bez? Jeho pozitivní účinky na naše zdraví využívaly s oblibou už naše babičky. Víte, jak sbírat a sušit květ černého bezu, aby si uchoval co nejvíce léčivých látek?

Léčivé účinky černého bezu jsou známé již od nepaměti a kdysi je popsal už Hippokrates. Momentálně začínají rozkvétat, tak neváhejte, nepropásněte ten správný okamžik, vezměte košíky a běžte si tuto přírodní vzácnost nasbírat. Začíná totiž sezóna jedné z nejléčivějších bylin, kterou můžete dokonce využít i v kuchyni. Můžete si ji dát k obědu jako smaženou kosmatici, popíjet z ní lahodný čaj, anebo si z ní vyrobit sirup, limonádu či džem. Možností je nespočet. Pokud ji však budete konzumovat, tak vždy až po tepelné úpravě.

Černý bez

Tento listnatý keř, který je často považovaný za nežádoucí plevel, je zároveň jednou z nejuznávanějších léčivých bylin. Potvrzuje to i jedno dobře známé lidové rčení: „Před heřmánkem smekni, před bezem klekni”. Černý bez můžete znát také pod lidovými názvy jako například bezinky, kosmatice nebo psí bez.

Keř dosahuje často vysokého vzrůstu, i přes 10 metrů. Jeho květy se objevují během května a června a podruhé během druhé poloviny letních prázdnin. Mají žlutobílou barvu a velice výrazně voní. Jakmile odkvetou, tvoří se z nich lesklé fialovo černé plody, které dozrávají zpravidla koncem srpna.

S květy moc netřeste, aby z nich neopadal užitečný pyl.

Jak a kdy květy sbírat

Naprosto ideální je sbírat květy, které se ještě zcela nerozvinuly a nejsou v plném květu. Celá květenství vždy opatrně odstřihněte nebo uštípněte nehty. Pak je vkládejte nejlépe do proutěného košíku, kde bude moci dýchat. Zcela určitě se vyhněte plastovým materiálům, kde by se květy zbytečně zapařily. Zároveň s květy moc netřeste, aby z nich neopadal užitečný pyl.

Jak správně květy sušit

Po příchodu domů květy rozložte na jakýkoliv suchý papír a nechte z květů vylézt nežádoucí hmyz. Určitě květy bezu nikdy neoplachujte vodou, přišli byste o ty nejdrahocennější složky a látky, které květy obsahují. Pak můžete využít černý bez ke zpracování podle zvoleného receptu, anebo si ho usušit k dalšímu využití.

V tomto případě máte hned několik možností. Květy můžete rozložit například na velké síto, nebo ho rozdělit do trsů a zavěsit do prostoru. Nikdy však nesušte bezové květy na přímém slunci. Vždy volte suchou lokalitu s dostatečným prouděním vzduchu a stálou teplotou.

V případě poklesu teplot se sušení prodlouží a hrozí riziko vzniku plísní a hnilob. Sušení by mělo být co nejrychlejší, zhruba 3 týdny. Suché květy by měly mít zlatavý odstín. Skladujte je vždy v suchu a temnu.

Suché květy by měly mít zlatavý odstín.

Využijte sušičku

Pokud jste majiteli sušičky, můžete ji v tomto případě plně využít. Květy vysušíte kvalitně a mnohem rychleji. Květy sušte při maximální teplotě 40 °C.

