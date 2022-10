Mnoho lidí šípky suší a používá špatně a ničí jejich účinky. Neděláte to taky?

Nastalo období, kdy dozrává doslova vitamínový zázrak, který v přírodě není možné je tak přehlédnout. Jedná se o známé a nádherně červené plody šípkové růže. Jděte si nasbírat šípky, které jsou plné vitamínu C a mnoha dalších léčivých látek. Aby nedošlo k jejich zbytečné likvidaci, je dobré vědět, jak je správně sušit.

Šípková růže je známá léčivá rostlina, která se od nepaměti hojně využívá v lidovém léčitelství a stejně tak ve farmaceutickém průmyslu. Sbírají se nejen okvětní plátky, ale hlavně známé plody, které se nazývají šípky. Jedná se o cenný zdroj vitamínů, a proto byste si je měli nasušit, abyste si z nich během dlouhé zimy mohli vařit vynikající čaj. Stejně tak z nich lze připravit sirup či tinkturu, ale také marmeládu, koláč, anebo oblíbenou šípkovou omáčku.

Chcete vědět o šípku víc? Inspirujte se na videu:

Šípky jsou drahocenným zdrojem zdraví

Tyto malé drobné plody obsahují obrovské množství blahodárných látek, zejména vitaminů a minerálních látek. Nepostradatelný je především vitamin C. Víte, že ve 100 g šípků je ho přibližně 200 až 500 mg, což je 10 x více než v citronech? Jejich konzumací si dokonale posílíte celkovou imunitu a vyhnete se tak nachlazení a nepříjemným infekcím. Šípky se také podílejí na zásobování těla kyslíkem a pomáhají udržet schopnost soustředit se. Zároveň pomáhají zpevňovat cévy a ulevují při bolestech žil.

Dobře vyzrálé šípky skliďte ještě před mrazy. Zdroj: Profimedia

Kdy a které šípky sbírat?

Právě v tomto období, tedy klidně až do konce listopadu. Sbírejte vždy plody, které jsou kvalitní, tedy tvrdé, jasně červené a plně dozrálé. Světle oranžovým, nahnědlým a měkkým šípkům se vyhněte. Ke sběru si zvolte slunný den, protože tehdy šípky obsahují větší podíl vitamínu C.

Pokud chcete šípky sbírat za účelem nasušení, měli byste na ně jít ještě před prvními mrazíky. Jestliže chcete použít a zpracovat šípky čerstvé, mrazík plodům neuškodí.

Vždy je lepší vybavit se nůžkami, rukavicemi a plátěnou taškou. Nikdy nesbírejte plody do igelitového pytlíku, došlo by k jejich zapaření.

Šípky je nutné před sušením náležitě připravit

Doma ještě šípky pro jistotu přeberte a zkontrolujte. I jeden nevhodný kus by vám mohl zničit ty ostatní. Ze všech plodů odstraňte stopky, lístky a zbylé větvičky. Případně je můžete lehce opláchnout a nechat důkladně oschnout na čisté utěrce. A jak na samotné sušení?

Nejideálnější je sušička

V případě, že jste majiteli sušičky, máte vyhráno! Plody rovnoměrně rozložte do pater spotřebiče a sušte je do ztvrdnutí a naprostého usušení. Teplota by nikdy neměla překročit 40 °C, aby si šípky uchovaly co největší podíl svých prospěšných látek. Správně usušený šípek by neměl být měkký a uvnitř vlhký, ale měl by se při stisku rozpadat.

Šípky můžeme sušit i v sušičce. Zdroj: art kitchen / Shutterstock.com

Využít se dá i trouba

V případě, že sušičku nemáte, stačí šípky rozložit na plech vyložený pečicím papírem a vložit ho do předem vyhřáté trouby na 60 až 70 °C. Pokud máte horkovzdušnou troubu s větrákem, je to ideální řešení, u klasické trouby nechte lehce pootevřená dvířka, aby se plody nespálily. Jak poznáte, kdy jsou správně sušené? Šípky by měly mít tmavě červenou barvu, jsou tvrdé a dají se drolit.

Zdroje: www.styl.instory.cz, www.womanonly.cz, www.idnes.cz