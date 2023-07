Jak ze svého velkého zadku udělat výhodu? 8 triků módní stylistky

Zdá se vám, že je váš zadek větší, než byste si přály? Pak se můžete trápit dietami, anebo z téhle záležitosti jednoduše udělat přednost. Je mnoho mužů, kteří to ocení. Navíc právě větší sedací partie bývaly odjakživa znakem zdraví a plodnosti. Vybavíte si třeba takovou Věstonickou Venuši? Proč se ji nesnažit napodobit?

V minulosti bylo velké pozadí u žen doslova žádanou vlastností. Šlo většinou ruku v ruce se širší pánví, která dávala zelenou snazším porodům. A o to přece při snaze o zachování rodu jde především. Dnes je situace “na trhu” trochu jiná, a co si budeme povídat, prim hrají hlavně ženy štíhlé, které mají do slovanských křivek daleko.

I když se může zdát, že jiné tvary nemají šanci, opak je pravdou. Stále je hodně mužů, kteří dají přednost raději ženě pevnější postavy. Co ale dělat, když se my ženy samy necítíme ve svém těle tak docela komfortně? Několik řešení by tady bylo, jak mohou dobře poradit stylisté.

Smiřme se a oblékněme větší zadek

Samozřejmě můžeme denně chodit do posilovny, držet drastické diety a trápit se. Bohužel větší zadek mizí velmi těžko, v některých případech dokonce zůstává jako jediný důkaz bývalých kil navíc. Jde totiž mnohem víc o celkovou stavbu těla. Ale i tak je možné si s tímto drobným problémem, který některé ženy vnímají jako hendikep, s úspěchem poradit. Prvním dobrým doporučením, které by bylo zbytečné zavrhnout, jsou tmavé barvy.

Jestliže spodní část těla oblékneme do tmavšího odstínu než tu horní, opticky se zadeček zmenší. Ideální je samozřejmě černá, ať už jde o sukni nebo o kalhoty, ale pokud se v téhle barvě necítíte dobře, pak je možné zvolit i tmavě modrou, zelenou nebo dokonce vínovou. Základem ale je, aby halenka nebo tričko bylo výrazně světlejší. Zkuste to a uvidíte, že takto jednoduchý trik vám přinese velkou radost.

Máte obavy z většího pozadí? Většinou jsou úplně zbytečné Zdroj: Pixabay

Úzké, ale ve správné velikosti

Bojíte se úzkých střihů, abyste na svůj zadek příliš neupozorňovala? To je ale velká chyba. Jak velí tisíceré zkušenosti i studovaní stylisté, není asi horšího prohřešku než se snažit objemnější partii zabalit do ještě objemnějšího a volného oblečení. Celek pak nezbytně bude působit trochu jako nafukovací balón.

Naopak úzký střih (samozřejmě ale ve vaší velikosti, nikdy ne o číslo menší), udělá velmi dobrou službu ať už jde o kalhoty, které by navíc neměly být ve spodní části příliš široké, nebo o sukni. Tu volíme ideálně v pouzdrovém stylu nebo takovou, která je až těsně nad koleno v pouzdrovém střihu a pak si dovoluje trochu rozevlátější část. Jednoznačně ale musíme dát najevo, že ležérnější styl není volen z důvodu zakrytí, ale naopak má vyzdvihnout vaši příjemnou a přátelskou povahu.

Výjimkou mohou být kalhoty, kterým se říká kuloty. Možná jste tento název ještě neslyšely, ale jedno je jisté – ženu v kulotech jste už jistě viděly. Jde totiž o část oděvu na pomezí kombinace kalhot a delší volné sukně. Právě tento střih, pokud není v oblasti zadečku příliš široký, může postavě typu hrušky velmi prospět.

Bokové kalhoty? Nikdy!

Pravidlo, které platí pro všechny se silnějším pozadím zní: zapomeňme na bokové kalhoty! Ženy s větším zadečkem by se téhle výšky sedu u kalhot nebo i střihu sukně měly jednoznačně vyvarovat. Za prvé jasná linie v širší oblasti upozorní na problém, který se snažíme zakrýt. Naopak kalhoty do pasu ukáží tenčí místo těla a v kombinaci s halenkou, kterou zasuneme dovnitř, ještě opticky prodlouží nohy.

Další možností, jak opticky prodloužit a tím v důsledku také zúžit postavu, jsou kalhoty s nažehlenými puky. Právě puky jednoznačně naznačují linii, na kterou se mají vaše oči i oči ostatních soustředit - tedy na linii svislou, nikoliv vodorovnou. I tohle je víc než jednoduché, ale také velmi účinné.

Tělové lodičky do každého botníku

K prodloužení nohou můžeme použít ještě jeden starý a stále platný efektní trik. Jde o tělové lodičky, které by neměly chybět v žádném botníku, ale pro ženy s většími rozměry spodní části těla tohle pravidlo platí dvojnásob. Stejně tak i rada, že od většího pozadí odpoutáme pozornost zajímavějším horním dílem oblečení. Jednobarevná tmavá sukně doplněná pestrou výraznou halenkou udělají vždy dobrou službu.

Důležité jsou i doplňky

Na to, jak ostatní vnímají naše tělo, ale nemá vliv jen samotné oblečení. Jde také o doplňky, které by v takovém případě nikdy neměly být titěrné. Takové porovnání nikdy nebude pro naši figuru vycházet chlácholivě, ale právě naopak.

A jedna rada na závěr navíc. Při výběru sukně bychom nikdy neměly koupit takovou, která má na šířku víc centimetrů, než kolik měří na délku. I takové jsou v obchodech k dostání, ale jejich prodej by měl být podle mnohých ve větších velikostech snad zakázaný. Tento kus oděvu nemůže lichotit žádné postavě, kromě žen s typickými rozměry modelek. A těch, upřímně řečeno, je opravdové minimum.

Zdroje: idnes, cosmopolitan, beautifulbutt