Nohy nás po celý den nosí, a tak si určitě zaslouží zvláštní péči. Jestliže je navíc chceme mít krásné a štíhlé, měli bychom se jim věnovat mnohem víc, než si většina z nás připouští. Nic ale nemusí být ztraceno, pokud se zaměříte na pár cviků, jimiž své nohy trénují i baletky.

Při dále popisovaných cvicích bude důležité, abyste se snažili je provádět opravdu důsledně a poctivě. I když to nebude “zadarmo”, snaha bude vyvážena posílením svalů, zlepšením pružnosti a pohyblivosti a také mnohem příjemnějším pohledem do zrcadla. Důležitá proto bude také pravidelnost a postupné zvyšování náročnosti tak, jak budou vaše nohy získávat lepší kondici. Pojďme tedy na to.

Pro krásné nohy můžete něco udělat také podle videa na youtube od Action Jacquelyn:

Zdroj: Youtube

Boční prkno pro stabilitu i pevnost nohou

Kdo už někdy cvičil, určitě zná pojem boční prkno. Jeho základ využijeme v prvním cviku, ale trochu si jej upravíme. Nejprve si klekněte na kolena a následně se pravou rukou opřete o zem vedle boku. Levou nohu natáhněte do strany, chodidlo protáhněte.

Levou ruku vzpažte tak, aby se stala pokračováním osy těla nad hlavou. Nyní budete levou nohou kmitat přibližně do výšky nad kyčel. To je vše, jen je třeba dávat pozor, aby bylo tělo napnuté a srovnané. Pro začátek bude stačit patnáct opakování a následně změňte stranu při stejné technice.

Pohodlně se položte...

Cítíte-li se unavení, můžete si na chvíli lehnout. Zahálet ale nemusíte. V poloze na levém boku natáhněte levou, tedy v tuto chvíli spodní, ruku “nad hlavu” a levou se zapřete před tělem v oblasti hrudníku.

Volnou (pravou) nohou budete nyní kmitat nahoru a směrem k rameni až do takového úhlu, do jakého vám to kyčel dovolí. V dalších dnech a týdnech se pokoušejte úhel stále zvětšovat a zvyšovat tak pohyblivost kloubu. I při tomto cviku budete posilovat svaly nohou, proto je třeba všechny vědomě zapojit a nohu nechat napnutou až do konečků prstů.

close info Shutterstock zoom_in Cvičit můžete i venku

Zkuste to jako baletky

Kdybyste se chtěli cítit jako skuteční baletní mistři, vyzkoušejte tak zvané pasé. Jde o zdánlivě jednoduchý cvik, který ale prověří i vaši stabilitu. Jednoduše se rovně postavte (raději v místech, kde se budete moci něčeho přidržet, jako to dělají baletky na zkouškách u tyče před zrcadlem – doma nám stejně poslouží třeba obyčejná židle).

Nyní zvedněte jednu nohu a umístěte ji tak, aby se její prsty dotýkaly kolene té, která zůstává pevně na zemi. Zdá se to jako jednoduchý cvik, ale už po několika vteřinách ucítíte, že je skutečně účinný. Opakujte jej po deseti pokusech na každé noze.

Nedělejte dřepy, pokuste se o Pliés

I baletky dělají dřepy, a samozřejmě nejde o takové, které jsme předváděli na hodinách tělesné výchovy na základní škole. Přesto mají tyto dva cviky mnoho společného.

Postavte se k opěře, budete ji potřebovat. Nohy mírně rozkročte, přece jen s těmito baletními prvky teprve začínáme, zkušené baletky zvládají tento cvik v poloze, kdy se paty dotýkají. Nyní vytočte chodidla ven tak, jak jen to půjde, cílem by časem mohla být přímka, kdy paty budou mířit k sobě a chodidla do strany. Zatím ale bude stačit co nejširší “véčko”.

Není to snadné, ale vyplatí se to

Jakmile se do takového postoje dostanete, je na čase zkusit zmiňované "dřepy", tedy pokrčovat nohy v kolenou a trup přibližovat k zemi. Důležité ale je, aby chodidla stále zůstala na zemi. Kolena půjdou více do strany než dopředu, a tak je to dobře. Svaly, které se při tomto pohybu zapojí, dozajista ucítíte. Zkuste tento cvik zopakovat alespoň desetkrát a tuto sérii třikrát zopakovat.

Štíhlé nohy nejsou zadarmo

Baletky to nemají jednoduché, ale když se podíváte na jejich ladné pohyby a štíhlé nohy, musíte uznat, že jejich snažení nese svoje ovoce. Přinese ho i vám, jen je třeba nevzdat se při první únavě.

Zdroje: www.purewow.com, www.balletbeautiful.com, www.wellandgood.com