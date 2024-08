Každým dnem jste starší a starší. Ale zajímavé je, že tělo „zraje“ jiným tempem než váš mozek. Jak tedy na tom jste s vaší hlavou – je starší nebo mladší než váš věk v občance?

Říká se, že člověku je tolik let, na kolik se cítí. Bohužel to není až tak pravda. Jistě, můžete se cítit na třicet, když je vám padesát… Ale vaše tělo vám jasně dá najevo, že už má své limity a nevydrží totéž, co před dvaceti lety.

Obzvlášť ženy, které ve středním věku procházejí hormonálními změnami, si užijí své. Menopauza přináší úbytek hormonu estrogenu a tím pádem i horší pleť, vlasy, kosti, méně svalů, více tuku…. A do toho ještě ta únava!

„Ano, jsem duševně mladá, ale tělo holt neošálím. I když se snažím pravidelně cvičit, to stáří je znát,“ říká čerstvá padesátnice Ilona, která se snaží zůstat v dobré kondici.

Aktivní přístup je výhodou

Čas se podepisuje nejen na těle, ale i na mozku. Tenhle řídící orgán údajně začíná stárnout kolem vašeho 30. roku života. Prvními znaky tohoto procesu je zapomínání, které se věkem ještě více prohlubují.

Dobrá zpráva je, že mozek funguje jako sval. Čím více ho budete posilovat, tím lépe bude fungovat. „Paradoxně v případě mozku platí, že čím více se cítíte mladší, tím jste aktivnější a to je výhoda,“ říká jeden z odborníků.

Jazykáři mají výhodu

Podle vědců velkou výhodu co se týče stárnutí mozku mají lidé, kteří umí více jazyků. Mozek při nich trénuje svoji koncentraci, paměť a bystrost. Díky velkému tlaku na slovní zásobu je mozek nucen si rychle vybírat informace.

A to je dobře… Pokud mozek pracuje rychle a efektivněji, méně se opotřebovává. Proto pokud uvažujete o studiu jazyků, je to i skvělá prevence proti demenci a stárnutí mozku.

Meditace zklidní váš mozek.

Meditace jako doping

Meditace je v poslední době čím dál více diskutované téma. Žijeme v hektické době, kde je nadmíra stresu. Ten se podepisuje i na zdraví mozku, kdy narušuje šedou kůru mozkovou, která ovlivňuje paměť.

Není proto divu, že většina „stresáků“ mívá výpadky paměti, takzvaná okna… Ty se pak mohou stát každodenní rutinou. Proto jakákoliv forma relaxace je pro vaši hlavu žádoucí. Odlehčí vám od temných myšlenek, naučí vás užívat si život „tady a teď“ a hlavně, omladí vám mozek!

Cynici, pozor!

Podle výzkumu finských lékařů mají lidé s cynickou náturou velké dispozice ke stárnutí mozku. Proč?

„Cyničtí lidé mají sklony vidět svět permanentně v černých barvách. Díky tomu jsou pořád ve stresu a očekávají vždycky to nejhorší. Není divu, že umírají v mladším věku,“ říká jeden z odborníků a dodává, že stresový hormon kortizol má na mozek velmi ničivý vliv.

Během spánku váš mozek regeneruje a čistí se od negativních emocí.

Dopřejte si spánek

Denně byste měli spát alespoň sedm a půl hodiny. Když je váš spánkový režim nižší, můžete mít sklony k depresi, stresu a úzkostem. A nejen to… Spánek je pro váš mozek i určitá forma meditace, kdy se vypořádává s emocionálními zážitky předešlého dne.

Tato „očista“ mu pomáhá nejenom utřídit si myšlenky, ale proměnit (ne)příjemné prožitky do podoby vzpomínek. A ty už vás tolik trápit nebudou. Další den pak můžete fungovat lépe, koncentrovaněji a vyrovnaněji.

Jezte zdravě

Pokud chcete udržet svůj mozek v kondici, změňte jídelníček. Podle vědců je vhodná takzvaná středomořská strava s velkými porcemi čerstvého ovoce, zeleniny, ryb a minimem tučného masa.

Důležitá informace: Vyhněte se smaženým pokrmům! Studie prokázaly, že lidé, kteří si odpírali smažená jídla, měli o 53 % nižší riziko Alzeimerovy choroby a o 35 % demence.

Pokud si chcete uchovat zdravý mozek, měli byste do svého denního rytmu zahrnout i pohyb (klidně rychlou chůzi). Pěstujte vztahy s inspirativními a pozitivními lidmi, kteří vás nabijí a dodají vám chuť do života. A hlavně – pomohou vám lépe odolávat stresu.

