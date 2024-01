Toužíte podpořit růst svých vlasů a nevíte, jak ho urychlit? Dejte na rady a tipy zkušeného odborníka.

Někomu rostou vlasy rychle, druhým zase pomaleji. Někdy je tato situace daná genetikou, ale mnohdy i špatnou péčí a nevhodným životním stylem. Pokud chcete růst vlasů urychlit, měly by dostávat nejen správnou a pravidelnou péči, ale i dostatečnou výživu. Co radí slavný kadeřník světových celebrit, abyste dosáhli zdravé a dlouhé hřívy?

Jak zrychlit růst vlasů a zvýšit jejich hustotu se podívejte na YouTube videu na kanále DOMI Novak:

Zdroj: Youtube

James Johnson

Slavný kadeřník celebrit James Johnson, který mimo jiné spolupracoval například se Stacey Solomon, Mel B nebo Gemma Collins, je také známý svými názory o vhodné péči o vlasy. Říká, že je naprosto nezbytná. Své zajímavé vlasové hacky a tipy sdílí nejen na svém účtu na TikTok, ale i na Instagramu. A jak je podle něho možné mít vlasy silnější a podpořit jejich růst?

close info Luděk Nechvátal zoom_in Pokud chcete, aby vám vlasy rostly rychleji, nezapomeňte na pravidelné zastřihávání konečků.

Pravidelná péče o konečky

Pokud chcete, aby vám vlasy rostly rychleji, nezapomeňte na pravidelné zastřihávání konečků. Zabráníte tak nejen jejich třepení, ale i případnému lámání. Pokuj touto potíží trpíte, začněte s péčí co nejdříve.

Kvalitní gumičky a sponky

Dbejte i na výběr používaných gumiček a sponek. Neměly by nikdy vlasy zatěžovat a ničit. Používejte vždy takové, které netahají ve vlasech a jsou z příjemných materiálů. Skvělé jsou například spirálové gumičky.

Jemný polštář na spaní

Pokud chcete předejít poškození vlasů, myslete i na jejich péči během spánku. Příčinou mnohých poškození bývá i nevhodně zvolený materiál povlaku na polštář. Jestliže chcete dopřát svým vlasům to nejlepší, pořiďte si povlak ze saténu. Snížíte tak potíže s lámáním a krepatěním.

close info Shutterstock.com zoom_in Vyhněte se používání vlasových přístrojů na vysoké teploty.

Pozor na vysoké teploty

Na zdraví vlasů myslete i během každé tepelné úpravy. Týká se to nejen fénů, ale i kulem a žehliček. Vyhněte se používání těchto přístrojů na vysoké teploty, vlas chcete jen tvarovat, ale v žádném případě spálit. Pokud je to možné, tepelné úpravě se naprosto vyhýbejte, kvalitě a růstu vlasů to prospěje a nebudou mít tendenci se lámat.

Odpovídající prostředky

Podle Jamese Johnsona je nezbytné používat i správné šampony a kondicionéry a pravidelně vlasům dopřávat masky a zábaly. Jedinci s poškozenými vlasy často používají prostředky na bázi proteinů. Jakmile je však používají dlouhodobě, jedná se však o jednu z nejčastějších chyb. Přestože jsou proteiny pro vlasy užitečné, pokud je jich moc, vlasy mohou být moc křehké a mají sklon k lámavosti. Používané výrobky by měly být vždy pro vlasy přínosem. Vždy, když se řešený problém zlepší, vraťte se ke svému běžnému šamponu i kondicionéru.

Zdroje: www.express.co.uk, novinky.cz, harpeersbazar.cz