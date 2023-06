Oběd jen za 29 Kč? Meal prep je hitem internetu. Jídelníček na celý týden

Chcete se dobře najíst a neutrácet spoustu peněz za pokrmy v restauracích? Naučte se „meal prep“ – tedy krabičkování. První lekce začíná!

Ach, ten hlad! Lidé jsou schopní utratit spoustu peněz, aby ho zahnali. Jenže kvalita kupovaného jídla nemusí být zrovna nejlepší. A co se týče peněz, po navýšení cen potravin si slušné jídlo v restauraci pod dvě stě korun nedáte. Když k tomu započítáte pití, dýško pro číšníka, odcházíte o tři sta či čtyři sta korun lehčí. A takovou útratu si nikdo nemůže jen tak někdo dovolit. Proto odborníci varují před nárazovým jezením venku. Většinou zaplatíte trojnásobek ceny a za chvíli vám v břiše kručí dál.

Zásada číslo 1: Začněte se zeleninou

Abyste předešli náhlému hladu, zkuste krabičkování. Princip spočívá v přípravě jídla na několik dní dopředu. Ušetříte čas i peníze. Zpočátku vás představa „vaření“ pět až sedm dní může dost vyděsit. Odborníci proto doporučují začít s přípravou zeleniny. Jak na to: Připravte si pět až sedm krabiček. Do každé z nich nakrájejte či naaranžujte zeleninu. Zvlášť si přichystejte dresinky na saláty, které pak jednoduše použijete na zalití zeleninových směsí a mís. Předpřipravené přísady pak jednoduše smícháte a máte oběd, večeři nebo svačinu na stole!

Druhá zásada: Plánujte

Máte připravené krabičky s jídlem? Fajn. Bohužel nikde není psáno, že je sníte. Spousta začátečníků si sice jídlo s předstihem nadávkuje, ale pak na něj zapomene a místo něj si pak koupí něco dobrého venku. Aby se vám to nestávalo, je dobré krabičky s obědy, svačinkami i večeřemi popsat konkrétním dnem, na který jste si je naplánovali. Když už uvidíte dobroty na pondělí, úterý či středu, těžko je pak zapomenete doma.

Třetí zásada: Vařte jednoduše

Většina zastánců „krabičkování“ ví, že udržet disciplínu a organizovanost jídelníčku není jen tak. Zpočátku se proto nevyčerpávejte dlouhým vaření a dejte přednost jednoduchým receptům,které dobré znáte. Jídlo pak nazdobte, okořeňte a uvidíte, že smysly si už poradí. Během tohoto zkušebního provozu zjistíte, že ne všechny recepty jsou vhodné na krabičkování. Tenhle poznatek vám pak v budoucnu ušetří nervy i čas.

Čtvrtá zásada: Kupte si vhodné krabičky

Krabičky na krabičkování by měly být extra odolné a vhodné do mikrovlnky. Rozměrově si je přizpůsobte tak, aby se vám do nich vešlo hlavní jídlo. Nezapomeňte pak ještě přibalit menší krabičky, které se vám budou hodit na saláty, nakrájenou zeleninu nebo jiné dezerty. Pokud preferujete skleněné krabičky, ty jsou ideální na snídaňové menu, například namáčení ovesných vloček.

Pátá zásada: Vytvořte si rutinu

Člověk si zvykne na cokoliv. Abyste se naladili na krabičkový systém stravování, měli byste mít jeden určitý den a hodiny, kdy jídla vaříte. Tahle pevná rutina vám pomůže dodržovat váš jídelní rytmus a nepolevit. Krabičkování vám přinese do stravování pravidelnost, což je první krok k hubnutí. Zároveň jako kuchař i konzument, máte šanáci ovlivnit složení jídla, které jíte. A to je velká výhoda! Budete mít jistotu, že jíte kvalitní, čerstvé a skvělé jídlo za slušné peníze.

Jaká jídla by se vám na krabičkování mohla hodit:

Plněné wrapy. Jsou rychle hotové a zavinete do nich zbytky pečeného masa nebo zeleninu. Skvěle chutnají.

Asijská jídla z jedné pánve. Jsou rychlá, voňavá a šťavnatá.

Řecký jogurt s ořechy a ovocem.

Těstoviny na všechny způsoby.

Slaný francouzský koláč quiche a další.

