Nemůžete večer usnout? Zapomeňte na prášky, raději zkuste osvědčené triky jogínů

Máte problémy s usínáním a každý večer se několik hodin převalujete v posteli, než zaberete? My vám přinášíme několik triků, které používali už staří jogíni. Ti díky nim usnuli do několika málo minut a spali kvalitním spánkem až do rána.

Počítáte před spaním ovečky nebo se snažíte na nic nemyslet, ale ani to nepomůže, abyste brzy usnuli? Pak s tím musíte něco dělat, protože tělo potřebuje určitý počet hodin spánku, aby správně fungovalo.

Pokud spíte málo, vaše tělo je unavené, bez energie a ani vaše nálada není dobrá. Můžete být bez energie a hlavně podráždění. Pojďte se tedy podívat na rady lékařky Deborah Weatherspoon, díky kterým budete spát do pár minut od ulehnutí do postele.

Chcete-li rychle usnout, musíte eliminovat stres

Základem kvalitního usínání je eliminovat stres. Pro člověka, který má plnou hlavu starostí, o nichž před spaním přemýšlí, je spánek v nedohlednu. Stres odbouráte správným dechovým cvičením. Toto cvičení praktikovali už staří jogíni, kteří díky němu neměli s usínáním sebemenší problém.

Spánek je pro tělo stejně důležitý jako kvalitní jídlo či voda. Zdroj: profimedia.cz

Stačí, když si zapamatujete čísla 4-7-8. Toto dechové cvičení, když ho správně provádíte, působí jako sedativum uklidňující mysl. Dále zpomaluje dech a činnost srdce. Během tohoto dechového cvičení se soustředíte jen na dýchání, váš mozek tak postupně snižuje aktivitu a vy se najednou cítíte uvolnění a v klidu. Vliv soustředěného dýchání na usínání potvrzují i mnohé vědecké studie.

Podpořit usínání můžete zázračným nápojem

Skvělé je, že tuto metodu nemusíte používat jen pro kvalitní spánek a jednoduché usínání, ale také přes den, když vás něco trápí a vy si potřebujete odpočinout od všech starostí. Stačí si najít klidný kout a můžete začít dýchat dle výše zmíněného schématu.

Med uklidňuje nervy a tlumí stres. Zdroj: Profimedia

Na podporu spánku si můžete připravit i zázračný nápoj. Do sklenice dejte čtvrt lžíce medu, čtvrt lžíce mořské soli a jednu lžíci kokosového oleje. Přilijte teplou vodu, pořádně zamíchejte a vypijte. Pak jděte spát do dobře vyvětrané, klidné a tiché místnosti. Rozhodně si nezapínejte televizi a ani nekoukejte do mobilu.

