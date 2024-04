Máte problémy s usínáním? Každému se někdy stalo, že se potřeboval vyspat, a místo toho se jen převaloval hodinu v posteli. S tímto trikem ale usnete do dvou minut. Tuto metodu vymysleli vědci pro vojáky. Podívejte.

Každému z vás se asi někdy stalo, že se místo poklidného spánku jen několik minut převaloval, neschopen oka zamhouřit. Pokud se vám to děje často a vyzkoušeli jste snad všechny triky, a nic nepomáhá, zkuste toto. Tuto metodu vymysleli za války vědci pro vojáky, aby si mohli odpočinout. Usnete do 2 minut.

Proč špatně spíte

Spánek je pro lidský organismus naprosto klíčový. Po náročném dni se vaše tělo musí být schopno zrelaxovat a dopřát si zasloužený odpočinek. Jak se tedy stane, že po náročném dni se těšíte do postele, ale stejně nemůžete usnout?

Existuje hned několik důvodů. Prvním je, že jste si možná dali odpoledního šlofíka. Když spíte odpoledne více než hodinu, váš organismus může mít veliký problém s usínáním večer, jelikož mozek bude odpočatý, i když jen částečně.

Pokud chcete dobře spát, je velice důležité, abyste alespoň 2 hodiny před ulehnutím do postele nic nejedli. Když půjdete spát s plným žaludkem, za prvé vám bude velice těžko, a to není vůbec příjemné a za druhé se váš organismus bude soustředit na trávení více než na usínání.

Další velice klíčové pravidlo je, abyste mozek alespoň částečně připravili na odchod do postele. Světlu se vystavujte jen minimálně a ideálně se straňte telefonu a brouzdání na sociálních sítích.

Jak usnout do 2 minut

Vojáci za války však tyto metody používat nemohli. Byl pro ně tudíž vymyšlen tento trik, aby si mohli dostatečně odpočinout. Je to velice prosté. Základem je systematicky uvolnit své tělo. Nejprve uvolněte obličej a soustřeďte se na hluboké a klidné dýchání.

Svá ramena spusťte co nejníž, stále zhluboka dýchejte a paže mějte položené volně podle těla. Dalším krokem je zhluboka se nadechnout a s výdechem uvolnit hrudník. Je důležité, abyste se nadechovali do břicha, nikoliv do plic.

Postupujte dále a uvolněte obě nohy. Představujte si, jak vám do stehen a lýtek proudí teplo. Odstraňte z mysli všechny stresy a myšlenky na to, co musíte všechno udělat následující den. Večer stejně nic nevymyslíte a jen zbytečně zaměstnáváte mozek.

Pokud vám tato část dělá problém, zkuste si pustit nějakou relaxační, klidnou hudbu, do které se zaposloucháte. Nebo si představujte, že jste na nějakém klidném místě, daleko od lidí a od veškerých povinností a stresu. Tímto systematickým a vědomým postupem budete do pár minutek spát jako nemluvně.

Zdroje: www.benu.cz, jakzdrave.cz