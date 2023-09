Nemůžete usnout a druhý den se cítíte jako mátoha? Tenhle trik vás rychle přesune do říše snů, zkuste ho.

Podle statistik má 74 % Čechů problémy s nespavostí. Někteří z nich přiznávají, že pět dnů v týdnu spí méně než šest hodin. Nejčastějším důvodem je podlomená psychika, pracovní stres, finanční starosti nebo problémy v rodině. Což o to, občasné bdění člověka nezabije, ale pokud se spánkový rytmus naruší dlouhodobě, může znamenat vážné zdravotní problémy. Ať už jde o narušenou imunitu, přibírání na váze, vyšší krevní tlak, hormonální nerovnováhu, depresi, cukrovku, tak i vážné riziko demence nebo Alzheimerovy choroby.

Ve videu uvidíte krok za krokem, jak usnout do minuty:

Pryč s modrým světlem

Zkrátka bez spánku to nejde. Pokud si nedobrovolně ukrajujete ze spánkového koláče, je potřeba to změnit. Existuje spousta doporučení, jak zlepšit spánkovou hygienu. Ať už jde o rituály, kdy usínáte a vstáváte vždy ve stejný čas. Tělo si na takový harmonogram postupně zvykne a nemělo by vám usínání dělat problémy.

Hodně také pomůže, když půl hodiny před spánkem vypnete televizi, počítač, mobilní telefon nebo tablet. Tyto přístroje totiž vysílají modré světlo, které narušuje tvorbu spánkového hormonu melatoninu. Vědci varují také před psychickým dopadem mobilních telefonů, které díky sociálním sítím a neustálým zprávám vytváří produkci hormonu dopaminu, který je spojován se vzrušením a napětím. A v takové atmosféře se pak hodně špatně usíná.

Pozor na cukry

Svou roli při nespavostech hraje i jídlo. Nebezpečné jsou zejména různé sladké pochutiny, ať už jde o bonbony, čokolády, sušenky, slazené nápoje. Jistě, dát si večer u televize a u toho si mlsat nějaké dobroty, je značka ideál. Ovšem do té doby, než si uvědomíte, že cukr je zdrojem energie a tělo ho také tak bere. Proto podvědomě čeká, že „cukrovou nálož“ nějak využijete. Nedivte se tedy, že po misce sušenek se mu už nechce spát.

Pití jen přes den

Pokud tedy chcete lépe spát, měli byste do svého denního rytmu zapojit pravidelný pohyb, díky kterému zbavíte tělo stresu, sevření a dalších bloků. Důležitý je i pitný režim. Pijte hodně během dne, ale v žádném případě si nedávejte skleničku vody před spaním, protože pak je předpoklad, že budete v noci běhat na záchod. Zanedbatelná není ani kvalita vaší matrace. Vyberte si takovou, která vás nebude zbytečně tlačit na záda a poskytne vám oporu.

Metoda 4 - 7 - 8

V současné době se stal hitem internetu trik pro nespavce, který slibuje usnutí do 60 sekund. Chcete ho vyzkoušet? Jde o metodu 4 - 7 - 8, která kombinuje počítání a meditační dechová cvičení. Jak na to?

Sedněte si do tureckého sedu, zavřete oči a na čtyři sekundy se nadechněte nosem. Pak na sedm sekund zadržte dech a pozvolna vydechujte vzduch ústy po dobu osmi sekund. A pak to celé opakujte do té doby, než se vaše tělo a mysl uvolní. Někteří lidé usnou do minuty, jiným to chvíli trvá. Ať tak či onak, nepropadejte panice a přípravu na spánek si užijte. Brzy vás čeká výlet do říše snů.

