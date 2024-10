Patříte k jedincům, kteří se budí během noci a nevíte co dělat, abyste opět upadli do spánku? Máme pro vás hned několik užitečných tipů, jak po probuzení zase příjemně usnout.

Opakované probouzení uprostřed noci je značně nepříjemné a vysilující! Dokonce se vám může zdát, že usnout znovu je téměř nemožné. Pocit frustrace a únavy vás pak provází celý následující den. Naštěstí existuje několik osvědčených tipů, které vám mohou pomoci vrátit se opět do hlubokého spánku a říše snů. Které to jsou a jak si můžete znovu užít klidného spánku?

Proč se v noci budíme

Časté noční probouzení může mít mnoho příčin. Mezi nejčastější patří stres a úzkost. Psychické napětí totiž narušuje běžný spánkový cyklus a způsobuje vytrhnutí z klidného spánku. Na vině bývá i nesprávná životospráva. Zpravidla se jedná o nepravidelný jídelní režim, konzumaci těžkých jídel před spaním, nadměrnou konzumaci kofeinu, alkoholu či nikotinu, které negativně ovlivňují kvalitu spánku.

Než abyste se rozrušili pohledem na budík, raději ho otočte ke zdi.

Důvodem bývá i nevhodné prostředí pro spánek, které způsobuje hluk, světlo či nepohodlná matrace nebo polštář. Příčinou bývají i zdravotní problémy jako je apnoe, pálení žáhy, bolesti kloubů, časté močení nebo některá závažná onemocnění.

A stejně tak užívání některých léků, které mají jako vedlejší účinek nespavost. Co tedy v případě přerušeného nočního spaní dělat a jak opět usnout?

Nedívejte se na hodiny

Než abyste se rozrušili pohledem na budík, raději ho otočte ke zdi, a to ještě před tím, než si jdete lehnout. Stejně tak se nedívejte ani na mobil, kdy by vás jeho světlo ještě více probralo. Pokud totiž víte, kolik je hodin, probere to váš mozek a začnete řešit, jak dlouho je možné ještě spát a že zanedlouho musíte vstávat. Mozek tak nabudíte dávkou stresu a jen tak opět neusnete.

Dýchejte

Zkuste metodu tzv. hlubokého řízeného dýchání. Jedná se o prověřenou metodu, která dokáže zklidnit mysl, snížit stres a uvést mozek do hladiny alfa, ve které se nachází při usínání. Vlastně se jedná o stejný stav jako při relaxaci, józe či meditaci. Představujte si při tom příjemné místo, které vám opět pomůže zabrat.

Když nic nezabírá, vstaňte

Jestliže se v posteli v noci převalujete déle než 20 minut, zkuste vstát, abyste nezvyšovali míru stresu z probuzení. Odeberte se do jiné místnosti, kde je přitlumené světlo a najděte si na chvíli nějakou uklidňující činnost. Například čtení knihy při tlumeném světle, dejte si teplou sprchu nebo šálek meduňkového či třezalkového čaje. Zcela určitě se však vyhněte elektronice, která mozek naopak stimuluje.

Jestliže se v posteli v noci převalujete déle než 20 minut, zkuste vstát a najděte si na chvíli nějakou uklidňující činnost.

Pár tipů na závěr

K dobrému spánku si připravte vždy příjemné prostředí. Zajistěte si v ložnici naprostou tmu, ticho a příjemnou teplotu. Investujte i do kvalitní matrace a polštáře. Před spaním se vyhýbejte těžkým jídlům a povzbuzujícím nápojům. Těžká večeře nebo kofein mohou způsobit trávicí potíže a zbytečně spánek narušit. Snažte se udržovat pravidelný spánkový režim a choďte spát každý den ve stejnou dobu, a to i o víkendech.

