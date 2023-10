Spát, spát a spát! Tak moc byste chtěli, ale pořád to nejde? Tady je jeden tip, po kterém zaručeně „zaberete".

Občas usnete hned. Jindy to chvíli trvá. Ale pak jsou noci, kdy nemůžete zabrat, seč se snažíte sebevíc. Horké mléko s medem. Četba knihy nebo relaxační hudba… Všechny tyhle „spolehlivé uspávačky“ nepomáhají. Co se děje, že se proti vám všichni „spánkoví bohové“ spikli? Hodinky povážlivě tikají a vy musíte druhý den vstávat do práce… Než začněte propadat zoufalství, vyzkoušejte ještě osvědčený tip našich babiček. Je čistě přírodní, nenáročný a zvládne ho každý. Tady je!

Čaj z meduňky lékařské

Podle vědců většina Čechů nemůže usnout z důsledku psychické vytíženosti a stresu. Jste na tom stejně? Pokud ano, uvařte si čaj z meduňky. Bylinka příjemně chutná, voní a hlavně uvolňuje napětí z hlavy i těla. Jak si ho připravíte: 1 lžíci sušené meduňky zalijte vodou a nechte zhruba 10 minut louhovat.

Hotový čaj zceďte, ochuťte medem a kapkou citronové šťávy. Je lahodný a hezky vás zrelaxuje. Na meduňce je skvělé, že se dá pít každý den, tak toho při svém spánkovém rituálu využijte!

Meduňkový čaj působí zklidňujícím dojmem.

Dopřejte si před spaním horkou koupel

Do říše snů vás může naladit také horká koupel, při které se skvěle uvolníte. Když do ní kápnete levandulový esenciální olej, získáte jedno přírodní sedativum navíc. Vůně levandule odhání chmury, deprese, úzkosti a prokazatelně zlepšuje spánek. Ne nadarmo si naše babičky dávaly sušené kvítky levandule do pytlíčků pod polštář! Pokud tedy nemůžete usnout, pak je taková levandulová horká lázeň to pravé ořechové. Uvidíte, že po ní zaručeně „zaberete“.

Levandulový olejíček vás uvolní na těle i na duši.

Zkuste dechová cvičení

Naladit se na spánek můžete i pomocí dechových cvičení. Stačí, když se více soustředíte na svůj dech a vaše tělo se celkově zklidní. Za vyzkoušení stojí metoda 4 – 7- 8, která vám pomůže usnout do pěti minut. Jak na to?

Nejdříve zhluboka nadechněte nosem a napočítejte do čtyř. Máte? Pak zadržte dech na sedm vteřin a poté ústy pomalu vydechujte vzduch a počítejte přitom do osmi. Tuhle „dechovou smyčku“ zopakujte zhruba třikrát až pětkrát. Uvidíte, že se nádherně uvolníte a spánek se okamžitě dostaví.

Proti nespavosti vám pomůže i dechové cvičení.

Další tipy proti nespavosti:

Zredukujte modré světlo. Všechny přístroje jako je mobil, televize, počítač nebo tablet, vysílají modré světlo, které potlačuje „spánkový hormon“ melatonin. Proto si zhruba dvě hodinky přes usnutím dopřejte „elektronický detox“. Vyškrtněte z večerního jídelníčku kořeněná, těžká a sladká jídla. Na noc si nedávejte alkohol nebo kofeinové nápoje. Působí jako stimulant.

