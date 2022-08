Jak uspořádat potraviny v lednici, aby se nekazily ani v horkém létě

Dejte si do pořádku lednici a ušetříte potraviny i peníze. Poradíme vám, jak na to!

Většina Čechů si na nějaký ten „zasedací pořádek“ v lednici moc nepotrpí a šoupe potraviny tam, kde je zrovna kousek volného místa. Patříte mezi ně? Jistě, lednice chladí všude stejně, ale podle odborníků nejde jen o klima, ale také o vzájemné sousedství některých pochutin. Pokud dáte vedle másla třeba zrající hermelín, papriku, cibuli nebo nedej bože rybu (!), můžete si být jisti, že tuhle „kostku“ za 60 korun už můžete vyhodit… Natáhne totiž pach svého souseda a vy si pak na chleba mažete celé moře, cibulové pole nebo plísňový kabátek. A to je škoda nejen peněz, ale i surovin. Nemyslíte?

Skvělé vychytávky najdete ve videu:

Přírodní „rušičky čerstvosti“

Existují i potraviny, které produkují ethylen – tedy plyn, které urychlují zrání a expiraci plodů. Pokud dáte vedle čerstvé nakoupené zeleniny některou z těchto „rizikových potravin“, můžete si být jisti, že dílo zkázy brzy bude naplněno. A na jaké „vysílače“ ethylenu byste si měli dát pozor? Jde zejména o jablka, brambory, rajčata, hrušky, avokádo, banány, mango, švestky, melouny, jahody, hroznové víno, citrony, ananas, pomeranče, mandarinky, grapefruity či broskve. Některé z těchto plodin do lednice nepatří vůbec (například citrusy, banány nebo rajčata), ale třeba taková jablka jsou běžnou součástí chladničky. Abyste zamezili jejich působení na jiné plody, měli byste je skladovat odděleně – v jiném šuplíku.

Některé ovoce vylučuje plyn ethylen a mělo by být uchováváno zvlášť. Zdroj: Profimedia

Citlivky, které se bojí stárnutí

Samotku byste měli vyhlásit i ovoci a zelenině, která je přecitlivělá na jakýkoliv únik ethylenu. Jde zejména o zelí, kukuřici, špenát, hlávkový salát, květák, chřest, houby, brokolici, zelené fazolky, papriky nebo okurky. Jedině tak si pojistíte, že vaše křupavá výbava vydrží o nějaký ten den déle...

Zasedací pořádek v lednici

Podle odborníků existuje doporučené řazení potravin v lednici. Vychází ze specifických potřeb skladovaných potravin, ale i z jednoduché potřeby, mít všechny důležité věci hned po ruce. Pokud se dáte do přeskládání, doporučujeme nejdříve umýt lednici a vytřídit zbytky jídla, které vám zůstaly z minulých nákupů. Abyste se v tom lépe vyznali, udělejte si „skupinky“ - například mléčné výrobky, hotová jídla, sklenice s vínem, marmelády, vajíčka, uzeniny. Při čistce zjistíte, že spoustu věcí, které máte v chladničce, už dávno nepoužíváte nebo jsou už nějaký ten pátek prošlé. Takové „odpadlíky“ bez milosti hoďte do koše.

Správné řazení potravin vám ušetří peníze. Zdroj: Profimedia

Něco nahoře, něco dole...

Vyklizenou lednici omyjte octovou vodou a větší části jako jsou různé poličky a šuplíky, vydrhněte ve vaně, kde budete mít větší manipulační prostor. Do čisté chladničky pak štosujte potraviny podle doporučeného „zasedacího pořádku“.

V dolních šuplících by měla být zelenina. Můžete si je roztřídit podle toho, jestli v nich skladujete ovoce či zeleninu produkující etyhlen, a naopak plody, které jsou na tento plyn citlivé. Některé hospodyňky využívají šuplíky k tomu, že v jednom z nich mají načaté plody (v prodyšných látkových sáčcích) a v druhém zásobu z trhu či zahrádky, kterou ještě nestačily zpracovat.

Nad zeleninovými šuplíky by mělo být uskladněno maso a ryby.

Střední police je jako dělaná na mléčné výrobky a horní patro patří „hotovým pokrmům“ a konzervám.

Ve dveřích by měly odpočívat různé omáčky, nápoje (mléko, džusy) a kečupy.

Při balení salátů či hotových jídel, používejte plastové konteinery. Zdroj: Profimedia

Co potřebuje přebalit

Jednou z nejkřehčích surovin vaší lednice jsou vejce. Ve své podstatě jde o živý organismus, který je velmi citlivý na změny teploty, proto byste je nikdy neměli skladovat ve dveřích lednice. Odborníci zároveň doporučují vejce uložit mimo papírový obal – například do košíčku. Karton totiž může navlhnout a způsobit plíseň vajec. Některé hospodyňky ukládají vejce špičkou dolů, protože tím se do nich dostane méně kyslíku a déle vydrží.

Druhý případ je máslo, které byste neměli uchovávat v papírovém obalu, ale raději ve skleněné nebo porcelánové dóze. Změnu prostředí potřebují i uzeniny. Nikdy je nenechávejte v igelitovém sáčku – mohly by se orosit a zkazit. Krájené salámy zabalte do pečicího papíru a umístěte do vzduchotěsné nádoby na střední poličku. Spotřebujte je do 24 - 48 hodin!

Vejce neuchovávejte v papírovém obalu, ale raději je přendejte do košíku. Zdroj: Profimedia

Zdroj: youtube.com, jakvkuchyni.cz