Tohle mi v dětství dávala babička na zanesené dutiny. Fungovalo to fantasticky

Trápí vás zadní rýma a ucpané dutiny? Vyzkoušejte některou z rad našich babiček, které věděly, jak je uvolnit, aby nedošlo k bolestivému zánětu. Používaly k tomu hřejivé obklady z obyčejných domácích ingrediencí.

Nastalo období, kdy se ve větší míře objevují chřipky a různé druhy nachlazení. A s těmito nemocemi přicházejí ruku v ruce i nepříjemné záněty nosních dutin, které jsou zaplněné hnisem či hleny.

Záněty dutin jsou bolestivé

Nejčastěji se projevují bolestmi v oblasti čelistí a čela, ale výjimkou není mnohokrát ani bolest celé hlavy, která se nejvíce ozývá při pouhém pohybu očí, v předklonu a při jakémkoliv mírném otřesu či poskočení. Vsaďte v tuto chvíli na prověřené domácí metody, které vám pomohou nejen uvolnit ucpaný nos, ale i hleny v dutinách.

Nejlepší je zasáhnout hned v počátcích nachlazení, abyste se rýmy a dalších příznaků zbavili co nejdříve. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Dbejte na pitný režim a nejlépe s bylinkami

Nejlepší je zasáhnout hned v počátcích nachlazení, abyste se rýmy a dalších příznaků zbavili co nejdříve. Proto dodržujte pravidelný pitný režim a zařaďte do něho i pití bylinných čajů, které to umějí s rozpouštěním hlenů. Výborné schopnosti má heřmánek, černý bez, máta a šalvěj. Můžete si udělat mix, který byste měli popíjet třikrát denně.

Vsaďte na účinné obklady

Vzpomeňte na praktiky našich babiček, které k léčbě bolavých dutin využívaly teplé obklady. Častokrát dojde k úlevě i díky přiložení hadříku namočeném v teplé vodě na nos, čelo a spánky.

Ovšem jsou i podstatně účinnější metody, které prověřil čas. Pokud trpíte na záněty dutin, jsou následující recepty přímo pro vás. Díky nim se totiž dutiny zahřejí a také náležitě prokrví. Poměrně rychle se uvolní a vám se značně uleví.

Obklad z horkých brambor

Pečlivě omyté brambory uvařte ve slupce doměkka, a ještě v horkém hrnci je rozšťouchejte. Následně je rozložte na pevné plátýnko a zabalte je do úhledného balíčku, s kterým se vám bude dobře pracovat. Ten pak aplikujte na inkriminovaná místa do té doby, dokud budou brambory hřát. Tento obklad lze využít i na bolavé svaly a namožené šlachy.

Pečlivě omyté brambory uvařte ve slupce doměkka, a ještě v horkém hrnci je rozšťouchejte. Zdroj: Shutterstock

Obklad s lněnými semínky

1 a ½ šálku lněných semínek vložte do misky a zalijte 2 hrnky vroucí vody. Směsí rychle míchejte, dokud nebudou mít semínka kašovitou konzistenci. V této fázi je zabalte do dvou kávových filtrů, jeden budete využívat a mezitím si ten druhý můžete dát nahřát mezi dvě lahve naplněné horkou vodou. Dejte vždy pozor, aby nahřátá semínka nebyla příliš horká. Tento postup zopakujte každý den tak tři až čtyřikrát, do té doby, než potíže odezní.

