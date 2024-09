Poznejte pelyněk v celé jeho hořkosti. Právě ta je spojovaná s antiparazitickými účinky i nápravou zažívání. Jak užívat pelyněk, abyste si neublížili?

Hořký jako pelyněk!

Ani tohle se neříká pro nic za nic. Pokud vyzkoušíte třeba pelyňkový čaj, sami se přesvědčíte o výrazné, avšak neatraktivní chuti. Jenže pelyněk se nepoužívá pro potěchu smyslů, ale pro účinky na naše pochroumané zažívání.

V tomto velmi obsáhlém příspěvku vám autor prozradí spoustu zajímavých informací o pelyňku. Máte-li deset minut, určitě se na video podívejte. Tento a mnohé další příspěvky najdete na YouTube kanále Palmetto Prepared.

Pelyněk uzdravuje, ale může i ublížit

Jak už to tak u bylinek bývá, nic se nesmí přehánět a pro pelyněk to platí dvojnásob. I mnohé další léčivky je nutné umět dávkovat, protože jinak mohou způsobit i značné obtíže. Pelyněk pravý je bylina dobře známá minimálně od starověku. Pro zdraví trávícího ústrojí a proti parazitům ji používali staří Egypťané i Řekové. Od nepaměti mimo jiné také chránil pelyněk před zlými duchy.

Dobře známým faktem je to, že bylinka podporuje činnost jater a žlučníku. Protože významně ovlivňuje zažívání a je velmi silná, nesmí se používat při žaludečních vředech. Pomáhá při průjmech i nadýmání a pocitu přejedení.

Všude, kde se píše o pelyňku, nesmí chybět ani část o tom, že léčivka se nesmí konzumovat dlouhodobě a ani v nadměrných dávkách, které způsobují bolesti hlavy, poruchy vědomí či nutkání k dávení. Jenže co je přiměřená dávka?

Jak užívat pelyněk bez obav?

Jak už bylo řečeno v příspěvku, je to právě „nebezpečný“ thujon, který je výrazně aromatický. Právě on také působí neurotoxicky na střevní parazity jako jsou roupy, škrkavky či hlísti. Stimulace hořčinami navíc působí na střeva tak, že se dokáží parazitů také zbavit a vyloučit je. Navíc je patrně také důležité i to, že pelyněk napomáhá hojení a působí protizánětlivě, což napomůže ozdravení trávícího traktu.

Užívá se sušená nať a listy, které se konzumují ve formě čaje. Hořkost stáhnete částečně doslazením, ale abyste se nepředávkovali, denně se doporučuje vypít půl litru čaje připraveného z jedné či maximálně dvou lžiček sušené byliny. V případě tinktur je třeba dodržovat dávkování doporučené v příbalovém letáku.

Pokud se rozhodnete užívat čaj právě proti parazitům, nepřekračujte uvedené množství čili maximálně půl litru čaje připraveného ze dvou lžiček sušené léčivky denně. Takto se můžete léčit dva nebo maximálně 3 týdny. Pokud byste chtěli v této kúře pokračovat, dejte si napřed alespoň měsíční pauzu. Pelyněk nesmějí užívat těhotné a kojící ženy, také děti či lidé trpící onemocněním jater. I takovouto samoléčbu je vhodné konzultovat s lékařem.

