Vitamín D: Chytré triky, jak se jím už teď zásobit na zimu. Je to snadné

Vitamín D nemusíte užívat jen v tabletách! Načerpejte ho na zimní období přírodní cestou, prozradíme vám, jak na to. Máte hned několik možností, jak ho doplnit.

Předejděte zimním chmurným náladám, kdy je krátký den a nedostatek slunce. Vaše tělo se vám za to odmění vitalitou bez nemocí a otravných rýmiček. A hlavně pevnou psychickou pohodou. Jen je potřeba, aby mělo dostatek potřebných vitamínů a živin, které ho udrží ve skvělé formě až do jara.

Vitamín D

V čem je pro nás prospěšný? Jde o jeden ze zásadních vitamínů, který je naprosto nezbytný pro správné fungování imunitního systému. Přispívá ke správnému vstřebávání vápníku, díky němuž máme zdravé a pevné nejen kosti a klouby, ale i zuby. Podporuje i správnou svalovou funkci, kvalitní dělení buněk a zabraňuje mnoha zánětům v těle.

Působením UV-B záření se v kůži vytváří vitamín D. Zdroj: Alliance Images / Shutterstock.com

Vitamín D se zároveň značně podílí na správné hladině cukru v krvi a pomáhá nám tak předcházet i srdečním chorobám a cukrovce. Je i velice významným prvkem, jež napomáhá správné funkci mozku a celého nervového systému.

Nedostatek „déčka“ je nenápadný, ale zásadní problém

Nízké hladiny vitamínu D v těle se neprojevují hned a většina z nás je nepociťuje do doby, než nastane nějaká zdravotní potíž. Jednou z nejčastějších je snížená imunita, která může být prvopočátkem velkého množství chronických nemocí, jako například deprese, osteoporóza, cukrovka, astma, srdeční nemoci a rakovina.

Nejpřirozenějším zdrojem je slunce

Tomuto vitamínu se jen tak nadarmo neříká sluneční vitamín. Díky UV záření si lidský organismus může vytvořit až 80 % tohoto vitamínu rozpustného v tucích. Bohužel v našich klimatických podmínkách si můžeme užít slunce jen v období od jara do podzimu. Samozřejmě dle rad odborníků se to nemá s pobytem na slunci přehánět, ale není dobré ani se před ním naprosto schovávat. Jak dlouho byste měli být na slunci, abyste si vytvořili denní potřebu vitaminu D?

Záleží na fototypu kůže

Typ I

Jedná se o jedince s výrazně světlou pokožkou, která má sklony k pihám. Vitamín D se vytváří zhruba po 10 až 15 minutovém pobytu na slunci.

Typ II

Spadají sem osoby s trochu tmavší pletí než v předchozím případě a pro tvorbu vitamínu D je dostačující být na slunci 15 až 20 minut.

Typ III

Tento typ reprezentují lidé se světle hnědou kůží. Vitamin D se vytvoří za dobu 20 až 30 minut.

Typ IV

Jedinci s hnědou pokožkou se většinou na slunci nikdy nespálí a vitamín D se jim v těle tvoří za 30 až 40 minut.

Doplňujte „déčko“ správnými potravinami

Bohužel statistiky uvádějí, že v zimě má u nás dostatek vitamínu D méně než 1 % osob z běžné české stravy. Není tedy divu, že nás na jaře „skolí“ kdejaké nachlazení a jarní únava, a to v lepším případě. Proto je nesmírně důležité dodávat tělu tento vitamín správnými potravinami. Jaké to jsou a měli byste je na jídelní tabuli mít pravidelně?

Tučné ryby

Na prvním místě jsou to tučné ryby. Kromě obsahu kvalitních bílkovin, esenciálních omega 3 mastných kyselin, selenu či jódu, jsou výborným zdrojem vitamínu D. Zařaďte je proto do svého jídelníčku alespoň dvakrát týdně, a to nejlépe lososa, makrelu, sledě či halibuta.

Potraviny, které obsahují vitamín D. Zdroj: Shutterstock

Vajíčka

Dle odborníků pokryjí dvě vejce denně zhruba jednu třetinu doporučeného denního příjmu vitamínu D, a to hlavně žloutky. Pozor však na větší množství, což se týká především jedinců s vyšším obsahem cholesterolu v krvi a diabetiků.

Mléko a mléčné výrobky

Přestože se nejedná o tak bohatý zdroj „déčka“ jako v předchozích případech, nevyhýbejte se konzumaci mléka a mléčných výrobků s vyšším obsahem tuku. Dopřejte si tučné a smetanové jogurty, sýry či zakysanou smetanu.

Maso

Nejedná se sice o plnohodnotný zdroj, ale například ve 100 gramech drůbežího či vepřového masa je alespoň desetina požadovaného denního příjmu vitamínu D. Neznamená to však, že byste se měli masem přejídat. Libové maso je pro tělo důležité především jako zdroj bílkovin, železa, vitamínu B12, selenu a zinku.

