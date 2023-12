Trápí vás výše zmíněné zdravotní nedorazy? Tělo vás jistě varuje, že se mu něčeho nedostává. Mnohdy se jedná o podstatnou banalitu, kterou je snadné vyřešit. Poradíme vám, jak jednoduše na to.

Necítíte se poslední dobou ve formě a trpíte bolestmi hlavy a velmi suchou pokožkou? Zamyslete se nad svým pitným režimem, často se totiž jedná o indikátory dehydratace. U některých jedinců jsou v tomto případě i větší sklony k přibírání kil a někdy i ke vzniku obezity. Uposlechnutím zmíněných signálů a zajištěním dostatečného denního příjmu vody můžete podpořit funkce svého těla a přispět tak k vaší celkové pohodě a pevnému zdraví.

Hydratace je pro tělo zásadní

Dostatečná hydratace je pro náš organismus naprosto zásadní. Pro správné fungování celého našeho organismu je tedy nutné dodržovat dostatečný pitný režim. Voda se podílí na správném fungování životně důležitých funkcí. Nejenže rozvádí po těle živiny a důležité látky k buňkám, ale zároveň z něho také odplavuje toxiny a odpadní látky.

Dostatečná hydratace je pro náš organismus naprosto zásadní.

Suchá pokožka

Velmi častým indikátorem nedostatečného pitného režimu je právě nadměrně vysušená pokožka. Vzhledem k tomu, že přichází o vlhkost, má tendenci šupinatět a olupovat se ve větší míře, než je obvyklé. Zároveň přichází pokožka i o svůj obvyklý lesk. Pokud tedy chcete, aby vaše pokožka byla vláčná a pružná a vaše pleť zářivá, dostatečně po celý den pijte.

Bolest hlavy

Stejně tak je bolest hlavy častokrát způsobena nedostatečným přísunem tekutin. Dehydratace totiž vede ke snížení proudění krve a kyslíku do mozku. A právě to vede k nepříjemným bolestem hlavy, závratím a někdy i k migrénám. Často to poznáte i podle barvy moči, která má mnohem tmavší odstín. Pokud tedy chcete těmto nepříjemnostem předcházet a udržet si optimální funkci mozku, dopřejte svému tělu dostatek vody.

Nadměrná váha až obezita

Bohužel i na první pohled taková banalita jako je pití vody, může velmi negativně ovlivnit i vaši váhu. Pokud pijete málo, přichází častěji pocit hladu, což vede často k nezdravému přejídání. Zároveň má tělo zpomalený metabolismus a hůře spaluje kalorie. Pokud však pijete dostatečně, přirozeným způsobem regulujete chuť k jídlu a podporujete správný metabolismus.

Pitný režim si může každý určit dle své tělesné váhy.

Kolik vody tělo vyžaduje

Denní dávka vypité vody závisí na několika faktorech každého konkrétního jedince. Záleží na tom, kolik vážíte, jaký je váš zdravotní stav, jak aktivně žijete. Pitný režim si může každý určit dle své tělesné váhy. Na každý kilogram hmotnosti byste měli vypít asi 30 až 45 ml tekutin. Když vážíte kolem 70 kg, odpovídá to zhruba 2 až 3 l za den.

