Jak přirozeně vybělit zuby: Stačí tři běžné ingredience a brzy uvidíte rozdíl

Krásné bílé zuby a zářivý úsměv jsou vizitkou každého člověka, proto bychom si na těchto detailech měli zakládat. Bohužel však bělení zubů není levná záležitost, ne každý si ji tak může dovolit. Přinášíme vám tip od vizážistky celebrit, který stojí jen pár korun a skládá se ze tří surovin.

Ne každý má peníze na to, aby chodil pravidelně na bělení zubů k profesionálům, to ale neznamená, že by si bělostný úsměv nezasloužil. Proto vizážistka celebrit Hanoa Moa přichází s receptem na domácí pastu na zuby, která šetrně, ale zároveň efektivně, vaše zuby vybělí. Domácí zubní pasta se navíc skládá jen ze tří surovin a dovolit si ji může každý.

Na video, jak pastu vyrobit a použít, se podívejte zde:

Připravte si kokosový olej, citrón a kurkumu. To vše v poměru dva dílky kurkumy, jeden dílek kokosového oleje a půlka citrónu. Z těchto ingrediencí si připravte pastu, kterou si následně budete čistit zuby.

Kurkuma bělí zuby Zdroj: shutterstock.com

Kurkumy se nebojte, přesto že je žlutá, zuby vybělí

Asi si říkáte, jak může kurkuma, která silně barví do žluta, vybělit zuby. Budete překvapeni, ale funguje to.

Naneste pastu na zubní kartáček a čistěte, jak jste zvyklí. Ideálně večer, protože, jak už bylo řečeno, kurkuma barví a mohla by vám kolem úst způsobit žluté skvrny. Nebojte, do rána ale zmizí, nepůjdete do práce jako blázen.

Citronová šťáva působí na zuby Zdroj: Profimedia

Vydržte minimálně týden, uvidíte zázrak

Po pěti minutách čištění nechte ještě chvíli pastu působit na zubech a teprve poté si vypláchněte ústa. To udělejte důkladně, abyste veškerou pastu z úst dostali pryč. Tuto proceduru opakujte pravidelně celý týden a uvidíte, jaké zázraky tahle pasta umí.

Rada na závěr! Používejte vyřazený kartáček, protože kurkuma barví a štětinky se tak nikdy už nevrátí do původní barvy. Stejně tak si dávejte pozor, aby vám pasta nekápla na tričko či jiné oblečení.