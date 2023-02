Kurkuma dokáže s vašimi zuby zázraky. Musíte ale vědět, jak ji správně použít

Bělení zubů u profesionálů v oboru v je poměrně drahá záležitost. Vy podobného efektu docílíte s použitím kurkumy. Jak?

Má ostře oranžovou barvu, výraznou chuť a spoustu léčivých účinků. Není divu, že v Asii přezdívají kurkumě koření života. Dřív byla používaná jako lék na spoustu nemocí. Cestovatelé ji nosívali v sáčku u sebe, protože věděli, že kurkuma zastaví nepříjemné žaludeční obtíže a navíc zklidní i různá poranění.

Indové byli ve vztahu ke kurkumě mnohem poetičtější. Uctívali ji jako posvátnou rostlinu a její žlutá barva pro ně znamenala slunce a štěstí. Není proto divu, že tohle koření se stalo i součástí hinduistických svatebních rituálů, kdy byly snoubenci potření přepuštěným máslem a poté poprášení kurkumou.

I bílá může být bělejší

Na kurkumu se můžete dívat i jako na přírodní bělidlo na zuby. Nejenže je zbaví zažloutlého nebo zašedlého nádechu, ale má i protizánětlivé a antibakteriální účinky, což oceníte hlavně v případě, pokud se vám často tvoří afty.

Koření navíc obsahuje koktejl minerálů, které posilují dásně, takže jsou pak odolnější proti různým infekcím. Kurkuma jako bělidlo je jen mírně abrazivní, takže vyčistí, ale nepoškrábe sklovinu. Navíc ji ajurvédští lékaři doporučují jako prevenci proti zubnímu kazu.

Jak použít kurkumu

Pokud chcete využít kurkumu k bělení chrupu, počítejte s tím, že jde o pozvolný proces. Kurkumu můžete přidat do své běžné zubní pasty a klasicky si s ní pravidelně čistit zuby. Druhou možností je použít koření jen na závěr čištění zubů, kdy už čistý chrup vydrhnete kartáčkem s trochou kurkumy.

Pozor: Koření používejte jen párkrát do týdne, aby se precizní očistou nezatížila zubní sklovina.

Náš tip: Vyrobte si zubní pastu s kurkumou

Rozehřejte 1 lžičku kokosového oleje a vmíchejte do něj ½ lžičky mleté kurkumy. Pomocí párátka směs zamíchejte. Pokud chcete, aby pasta voněla, můžete do ní přidat pár kapek mátového extraktu. Hotovou směs přelijte do menší uzavíratelné lahvičky a v případě potřeby jí nabírejte dřevěnou špachtličkou (použít můžete třeba dřívko od nanuku). Přestože jde o čisticí pastu, měla by být ve vaší ústní hygieně jen doplňkovou záležitostí. Přípravek totiž neobsahuje fluor, který je pro zdraví zubů nezbytný.

