Zuby lze vybělit i po padesátce a za pár korun: 5 přírodních způsobů

Chcete mít zuby o něco světlejší či beze skvrn? Na toto téma vznikla už řada doporučení, ale dá se na ně spolehnut? A je vůbec správné snažit se zuby vybělit doma? Je, ale jen v případě, že budete opatrní.

Zdroje: www.healthline.com, jada.ada.org

Zuby a jejich odstín

Pěkné zuby by měl rád každý, ale ne všichni se narodili s velmi bílou barvou skloviny. Je to tak. Naše zuby mají různé odstíny a můžete si všimnout, že jsou dokonce nestejné. Špičák má typicky o maličko tmavší nebo žlutější barvu než zbytek chrupu.

Základem je samozřejmě správná zubní hygiena, ale také byste měli zvážit, zda to nejsou především vaše případné zlozvyky, které stojí za nepěknou barvou zubů.

Podívejte, co všechno ovlivňuje barvu vašich zubů a jak je můžete bezpečně bělit.

Bělíte zuby doma? Pozor na sklovinu

Při bělení zubů je třeba pamatovat především na zdraví vaší skloviny. Nikdy na vaše zuby nepoužívejte kyselé. I docela přírodní kyseliny vaši sklovinu naleptají a mohou oslabit. Stejně tak není vhodné nadužívání prostředků, které sklovinu dřou. Poškozená sklovina se nedokáže hojit, a proto je takové poškrábání či poleptání trvalé.

Jahody jen na pár minut

Rozhodně se proto vyhněte octu, nimcéně kyseliny v ovoci jsou významně slabší a nepředstavují pro sklovinu riziko. Zuby můžete bělit napřílklad rozmačkanými jahodami, které necháte na zuby působit. V případě bělení ovocem nevystavujte zuby kyselinám déle než 3 minuty.

Kyseliny obsažené v ovoci jsou jen velmi slabé a sklovinu nepoškodí. Zdroj: Profimedia.cz

Zuby vybělí i obyčejná soda

Jedním z citlivých ale fungujících prostředků je jedlá soda. Soda skutečně funguje i v domácích podmínkách a přes nízkou abrazivnost zuby bělí a zbavuje skvrn.

Je možné používat jen sodu samotnou, protože i bez dalších čisticích prostředků funguje proti bakteriím, plaku a zánětům v dutině ústní. Navíc jde o přípravek bez fluoridu, kterého se někteří obávají.

Pokud však chcete, spojte čisticí sílu pasty i sody. Stačí když kartáček s troškou zubní pasty namočíte do jedlé sody a vyčistíte si zuby. Jak tvrdí The Journal of the American Dental Association, čištění zubů sodou je efektivní, má bělící účinky, a přitom je bezpečné pro sklovinu.

Zuby lze čistit pouze sodou, skvěle funguje ale také pasta namočená v sodě. Zdroj: Profimedia.cz

Zcela přírodní je také uhlí

Jiným bezpečným a běžně dostupným prostředkem je také aktivní uhlí. Také díky němu docílíte mírného vybělení, ale i u něj pamatujte, že není nutné zuby dřít. Jedině pak lze považovat i tuto metodu za vhodnou. Nicméně i takové způsoby bělení zubů se mají praktikovat jednou, maximálně dvakrát za měsíc.