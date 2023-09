Jak vybělit zuby zadarmo? Američanky používají běžné slupky od ovoce

Kdo by nechtěl mít sněhově bílé zuby. Rozzáří úsměv a omladí vás. Víte o tom, že chrup vám dokážou vybělit i obyčejné slupky od ovoce? Tady je jasný důkaz.

V Americe jsou bílé zuby základ společenského úspěchu. Zářivý úsměv mají moderátoři v televizi, filmové hvězdy, ale i číšníci nebo prodavačky v pekařství. Všichni – nehledě na profesi – vědí, že úsměv přináší lepší společenské kontakty, peníze, ale i příležitost k novým vztahům. Většina Američanů proto neváhá utratit tisíce dolarů za zubaře. A ti, kdo mají hlouběji do kapsy, využívají nabídku drogerií, kde se prodávají bělící sady, bělící pásky či vodičky…

Ve videu na YouTube, kanál Eva Benek, uvidíte, proč je dobré si čistit zuby hřebíčkem:

Proč je chrup žlutý?

U nás je bělení také populární. Nicméně všichni, kdo ho podstupují vědí, že jde o krásný, ale drahý a dočasný efekt. Bílý chrup totiž není samospásný. Podepisuje se na něm genetika, špatná ústní hygiena, kouření, konzumace některých „barvících“ potravin jako je káva, čaj, coca cola, sojová omáčky, limonáda, ovoce (borůvky, ostružiny), zelenina (paprika) nebo kurkuma. A v neposlední řadě i některé druhy léků, například tetracyklinová antibiotika nebo terapeutické ústní vody s chlorhexidinem. Jak si tedy bílý úsměv získat a udržet?

Profi péče

V současné době je bělení většinou součástí zubní hygieny, kdy je vám z chrupu odstraněn zubní plak a kámen. Pak už je otázkou, jestli dáte přednost bělení bělícím gelem se speciální lampou nebo si připlatíte za laser. Pravdou je, že po zákroku je zubní sklovina extrémně křehká a vám nezbyde nic jiného než dodržovat 48 striktní režim, kdy se musíte vyvarovat všech barvících potravin jako je káva, víno a podobně. A pak už můžete svůj zářivý úsměv jen udržovat pomocí bělících past, které koupíte běžně v lékárně.

Aktivní uhlí působí jako přírodní bělidlo na zuby. Zdroj: Profimedia

Aktivní uhlí

Oborné bělení je sice fajn, ale stojí spoustu peněz. Podle alternativních lékařů můžete podobného účinku dosáhnout i pomocí přírodních prostředků. Jedním z nich je například aktivní uhlí, které ze zubů odstraňuje bakterie, toxiny a další nečistoty, které by je mohly zbytečně zabarvovat do žluta. Jak na to?

Navlhčete zubní kartáček a naneste na něj přiměřené množství aktivního uhlí (zhruba o velikosti zubní pasty) a chrup krouživými pohyby dvě minuty vyčistěte a důkladně vypláchněte vodou. Ovšem, pozor. Tohle bělení je velmi abrazivní, proto není vhodné pro příliš citlivé zuby.

Citrusové slupky

Dalším způsobem, jak se zbavit zabarveného chrupu je konzumace ovoce a zeleniny, které mají bělicí účinky. Zahrňte do svého jídelníčku ovoce (pomeranče, hrozny, vodní meloun) nebo zeleninu (celer, mrkev). Tahle výživná bomba nejen tělu dodá vitaminy, ale hlavně odstraní bakterie z úst, které právě způsobují žlutý chrup. Čisticí sílu mají kupodivu i slupky z citrusů.

Obsahují přírodní antioxidant d-limonen, který přírodně zesvětluje barvu zubů. Stačí, když si vezmete citronovou, limetkovou nebo grepovou slupku a zhruba dvě minuty s ní vydrhnete chrup. Když to budete dělat pravidelně, výsledek vás nemine.

Citrusové slupky zbyví zuby nečistot. Zdroj: Profimedia

Další přírodní bělidla:

Kokosový olej – převalujte ho denně deset minut v ústech. Odbourá bakterie a zmírní žloutnutí chrupu.

Jahody – obsahují bělící enzymy. Dopřejte si je k jídlu, ale také jako formu doplňkové zubní pasty.

Jablečný ocet – smíchejte 150 ml vody a 2 lžičky jablečného octa. Roztokem si vyplachujte ústa po dobu 20 – 30 sekund.

Zdroje: www.mimibazar.cz, www.vitalia.cz