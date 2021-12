Jak vybrat správný šampon a přestat škodit vlasům: Nehleďte na cenu ani značku

Zdravé a krásné vlasy touží mít každá žena, ale samozřejmě i někteří muži. Neškodíte náhodou vlasům špatným výběrem šamponu? Na co byste si při výběru měli dát pozor?

Vybrat správný šampon není v dnešní době nic jednoduchého. Plné regály v supermarketech a drogeriích, až nám přechází zrak, jak se tak říká. Vybrat si můžete mezi mnoha značkami, ale i šampon na nejrůznější typ vlasů! Je libo na barvené, kudrnaté, mastné, nepoddajné nebo šedivé vlasy?

Na počátku všeho byla…zdravá pokožka hlavy

S očistou vlasové pokožky je to stejné jako s čištěním té obličejové. Dáváte jí dostatek péče a ona se vám náležitě odměňuje. Jestli máte s vlasovou pokožkou problém, je potřeba se zaměřit nejprve na ni. Nevybírejte šampon podle toho, jestli se vám vlasy zrovna zdají suché nebo naopak mastné. Zaměřte se opravdu zpočátku na pokožku!

Zaměřte se na pokožku hlavy. Zdroj: triocean / Shutterstock.com

Drahý neznamená ideální

Koupí drahého šamponu si nezajistíte 100% úspěch, protože sáhnete-li po tom nevhodném, nemusí vůbec zafungovat.

Vybírejte podle složení

Než vložíte do košíku jakýkoliv šampon, zaměřte se na etiketu. Ta vám prozradí vše potřebné. V šamponech se mnohdy vyskytují složky, které by s vlasem neměly vůbec přijít do styku. Patří mezi ně například parabeny a silikony. Jestli máte citlivou pokožku nebo jste náchylní k alergiím, měli byste se vyvarovat i dalším látkám: tenzidům SLS/SLES, umělým parfémům, triclosanu, etylen oxidu, nitrosaminu, ropě a jejím derivátům, apod.

Co s vlasem provádí silikony

Silikony se přidávají především do levnějších variant šamponů, neboť jsou levné a prodlouží se jimi doba použitelnosti.

Silikony se nedají z vlasu smýt vodou, velmi je zatěžují – až tak moc, že se pod jejich tíhou mohou začít lámat. Dalším obrovským mínusem je fakt, že se nedají biologicky odbourat a zatěžují tím přírodu.

Pokud jste dosud šampony se silikony používali, zvyknout si na jiný, bez těchto zatěžujících látek, bude trochu nepříjemné, jelikož vám silikony dodávají pocit, že máte zdravé vlasy plné lesku a vitality. Ale zdání klame! Jakmile si začnete mýt hlavu s novými vybranými preparáty bez zbytečné chemie, budou se vám zdát vaše vlasy hrubé a dokonalý lesk jako v reklamě také probíhat nebude. Vydržte! Jde pouze o přechodné období, které musíte nějakým způsobem přežít. Doba se u každého liší, ale počítejte s tím, že to potrvá přibližně měsíc.

Vyhýbejte se šamponům se silikonem a parabeny. Zdroj: lunopark/Shutterstock.com

Suchý nebo tuhý šampon

Pospícháte na schůzku a už vám nezbyl čas na umytí hlavy? Přesně k tomu je určený suchý šampon, který má práškovou konzistenci a koupíte ho buď ve formě spreje nebo jako sypký pudr. Nanesete do vlasů, necháte chvilku působit a vyčešete. Po mastných vlasech ani památky. Jednou za čas, proč ne?

Tuhý šampon je vhodný pro cestování, ale i k domácímu používání. Ve většině případů se skládá z přírodních látek, tím pádem je šetrný jak k vlasům, tak k vlasové pokožce. Na mokrých vlasech mýdlem vytvořte pěnu, kterou vmasírujte až ke kořínkům a následně omyjte vodou.

Zdroje: www.zeny.cz, www.idnes.cz, vitalitis.cz