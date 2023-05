5 geniálních triků, jak vyčistit játra: Za pár korun a bezbolestně

Rozhodli jste se projít detoxem a vyčistit si ještě teď na jaře játra? Poradíme vám, jak na to! Přestože toho snese tento orgán hodně, jistě si vaši péči zaslouží.

Játra jsou jedním z nejdůležitějších lidských orgánů a pro náš život jsou naprosto klíčové. Jedná se o takovou perfektní chemickou továrnu. Zajišťují v našem těle více než 500 funkcí a jejich hlavním úkolem je detoxikace organismu. Proto je jejich zanedbávání takřka hazardováním se zdravím. Jak tedy játra ulevit a vyčistit je? K řádné očistě stačí poměrně málo!

Jak je možné detoxikovat a vyčistit játra? Podívejte se na následující video a dozvíte se více:

Játra mají dar neskutečné regenerace

Tento orgán má úžasnou schopnost se regenerovat a je pravdou, že u některých jedinců toho játra snesou až neskutečně mnoho. Přesto je nutné o ně pečovat a nepřeceňovat zbytečně jejich možnosti. Vyhýbejte se proto nedostatku aktivního pohybu, neřízenému přejídání a konzumaci nežádoucích nezdravých potravin a také nadměrnému množství alkoholu.

Jedná se o jedny z nejčastějších příčin problémů s játry. Pokud jsou přetížené, brzy vám o tom dají vědět a s touto situací si není radno nijak zahrávat. K očistě stačí znát jen pár osvědčených triků, které jsou naprosto jednoduché! Které to jsou?

Ostropestřec mariánský (Silybum marianum). Jedná se o jedno-až dvouletou rostlinu, které se také říká bylinka opilců. Zdroj: profimedia.cz

Vrhněte se na jarní jaterní dietu

Začněte tím, že vynecháte v jídelníčku potraviny s vysokým obsahem tuku, cukru a soli, které organismus nepřiměřeně zatěžují. Dejte vale smaženým jídlům, fast foodům, nedostatečně tepelně upraveným potravinám a alkoholu.

A jaké jsou principy diety?

Pokrmy si připravujte pouze vařením nebo dušením s minimálním množstvím tuku. Také se vyhýbejte pečení i grilování. Kvalitní potraviny jsou základem léčby přetížených či poškozených jater. Jedná se o dlouhodobý proces. Počítejte s tím, že týden k tomu opravdu nestačí. Výsledky se dostavují podle stavu jater, ale očista by měla trvat minimálně 1 měsíc, v ideálním případě je vhodná tří měsíční kúra.

Přidejte k tomu ostropestřec mariánský

Jedná se o perfektní bylinku pro játra, protože má nejen čistící schopnosti, ale dokáže je také regenerovat a obnovovat jejich tkáň. Obsahuje silný antioxidant zvaný silymarin. Díky blahodárným účinkům ostropestřce mohou časem poškozená játra fungovat stejně jako u zdravého jedince.

Zásobte tělo vitamínem C

Vitamín C neboli kyselina askorbová je záchranář, který pomůže v mnoha záležitostech a ve vysokých dávkách přispívá k rychlejší regeneraci jater. Chrání játra před poškozením volnými radikály a pomáhá snižovat nahromaděný tuk. Denně byste měli přijmout nejméně 500 mg vitaminu C, a to na prevenci vzniku tuku v játrech, tedy steatózy. Dopřávejte si proto zeleninu i ovoce, které mají tohoto vitamínu vysoký obsah.

Kurkuma obsahuje vzácný antioxidační flavonoid kurkumin, který úspěšně redukuje v játrech jak tuk Zdroj: Profimedia

Kurkuma

Začněte si do pokrmů či nápojů přidávat kurkumu, která obsahuje vzácný antioxidační flavonoid - kurkumin. Úspěšně redukuje v játrech tuk i případné záněty, napomáhá správné produkci žluče a pozitivně ovlivňuje detoxikaci. Denní dávka, kterou byste měli dodržovat, je 450 mg až 1 000 mg.

Dodržujte pitný režim



Pokud chcete dostat svá játra do formy, dodržujte pečlivě pitný režim. Na prvním místě pijte čistou vodu, kterou lze dochutit například citronem. Vhodné jsou i čaje, skvělou volbou je čaj zelený. Díky obsaženým katechinům se jedná o silný antioxidant.

