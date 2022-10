Tato jednoduchá domácí šťáva je geniálním čističem jater. Stačí ji pít jen 3 dny

Máme pro vás tip, jak si vyčistit játra přírodní cestou. Stačí si připravit doslova zázračný nápoj, který je z běžně dostupných a maximálně zdravých surovin. A bonusem vám bude i ztráta nějakých kil navíc.

Protože se v lidském organismu postupem času hromadí škodlivé látky a toxiny, je dobré občas tělu dopřát očistu. Nejenže pomůžete této dokonalé továrně snáze pracovat, ale i vy sami se budete cítit víc svěží a fit. Nakopněte svou energii právě teď na podzim, kdy jsme vystaveni většímu riziku onemocnění. Udělejte si denně malý 15 minutový rituál, kdy si vyrobíte super očistný nápoj nejen pro svá játra, ale i pro celý cévní a trávicí systém.

Jak očistit játra přírodní cestou?

Dejte si šťávu, která to zvládne za pouhé tři dny. Její příprava je snadná a rychlá. Během 10 minut máte ozdravný elixír hotový.

Inspirovat se můžete na videu zde:

Postup výroby

Všechny ingredience, které budete potřebovat jsou zdravé a naprosto přírodní. Snadno je seženete v každém obchodu, ale vždy je lepší si je pořídit od farmářů na trhu nebo v prodejnách se zdravými a chemicky neošetřenými potravinami.

Oloupejte si 1 červenou řepu, nakrájejte ji na menší kostky a vložte do menší misky. Další ingrediencí je mrkev. Očistěte si 3 menší mrkve a nakrájejte je na silnější kolečka. Také budete potřebovat tak 3 cm kořene zázvoru. Oloupejte ho stejně jako předchozí suroviny a nakrájejte na drobné kousky. Poté si vymačkejte šťávu z jednoho citrónu. Omyjte 1 menší svazek čerstvé plocholisté petržele a otrhejte listy. Budete jich potřebovat 1 celou hrst.

Syrová červená řepa je výborný čistič nejen cév a jater, stejně tak pozitivně ovlivňuje srdeční soustavu. Zdroj: Shutterstock.com

Nejprve vložte do mixéru řepu, poté mrkev a zázvor a zalijte zeleninu citrónovou šťávou a 3 dl vody. Nakonec přidejte petrželové listy. Vše pak řádně rozmixujte. Následně směs přeceďte přes sítko do čisté nádoby. V tuto chvíli máte připraveny 2 porce na den. Jednu sklenici hned vypijte, druhou si schovejte na večer do lednice. Nápoj si můžete ozdobit plátkem citrónu a pár listy petržele.

Jak užívat

Pijte dvě sklenice každý den. První hned ráno na lačno, tak půl hodiny před snídaní a druhou večer před spaním. Nápoj je skvělý nejen na detoxikaci jater, ale také dokonale pročišťuje cévy a snižuje nezdravý cholesterol. A navíc? Dokonale podporuje zdravé hubnutí.

Červená řepa

Tato dnes běžně dostupná a finančně nenáročná zelenina se s oblibou používala už v hluboké historii jako vynikající čistič jater. Přispívá také k lepšímu pH krve. Zároveň je bohatá na vitamíny A, B a C a zastoupen je i významný podíl minerálních látek jako například železo, hořčík, draslík a měď. Syrová červená řepa je výborný čistič nejen cév a jater, stejně tak pozitivně ovlivňuje zdraví srdce. Díky obsažené vláknině má také příznivý vliv na celý trávicí systém a udržuje tak střeva v dobré formě. Důležitá je i obsažená látka fytonutrient zvaná betalain. Jedná se o silný antioxidant, který chrání lidský organismus před mnoha nepříjemnými záněty a snižuje případné překyselení organismu.

Mrkev

Tato zelenina je přímo nabitá vitamíny A, B, C a K. Stejně jako řepa obsahuje hořčík, draslík, a navíc i vápník a selen. Mrkev je bohatá na vlákninu, fytonutrienty a betakaroten. Veškeré látky mají pozitivní účinek na správnou činnost a detoxikaci jater. Obsažený betakaroten se v našem těle přeměňuje na vitamín A, který je známý svým blahodárným účinkem na zrak.

Zázvor

Tento kořen se často využívá do mnohých prostředků, které se podílejí právě na očistě jater. Dokonale urychluje nejen čistící proces v játrech, ale pozitivně ovlivňuje detox celého organismu.

Citrón

Urychluje likvidaci toxinů a nežádoucích tuků v játrech. Je totiž plný antioxidantů a vitamínu C, který je nezbytný pro tvorbu glutathionu. Tato látka významně ovlivňuje vylučování toxinů, těžkých kovů a veškerých odpadních látek z jater. Díky tomu se játra rychleji regenerují.

Petrželová nať

Petržel je přírodní diuretikum, které odvádí z těla přebytečnou sůl, je často tato surovina využívána i k detoxikaci a hubnutí. Zdroj: Profimedia

Kromě toho že se jedná o přírodní diuretikum, které odvádí z těla přebytečnou sůl, je často tato surovina využívána i k detoxikaci a hubnutí. Zároveň velice úspěšně regeneruje játra a napomáhá jejich rychlejší regeneraci. Výborně váže a odvádí z těla nebezpečné těžké kovy. Obsažený vitamín C zlepšuje funkci jater a zároveň pomáhá ledvinám celkově lépe pracovat.

Zdroje: ncbi.nlm.nih.gov, www.bezhladoveni.cz, www.znetu.net, www.m.magazinplus.cz