7 kroků, jak vyčistit játra podle ajurvédské metody šamana: Funguje to skvěle

Játra jsou nejvýznamnějším orgánem detoxikace lidského těla, který zároveň zodpovídá za spoustu metabolických procesů. Proto je nutné se o ně správně starat. Prozradíme vám, jak si můžete játra vyčistit dle prověřených a fungujících ájurvédských principů.

Kromě toho, že se současná populace snaží žít zdravě, je nevyvratitelné, že zároveň žijeme v době enviromentálních toxinů, různých nebezpečných chemikálií, nečistot v potravinách a dalších nezdravých látek, které působí na celý organismus, ale převážně na játra.

Játra jsou nezastupitelná

Jedná se o významný orgán, který se významně podílí na metabolismu cukrů, tuků i bílkovin a tvoří žluč. A především slouží k detoxikaci těla, kdy likviduje látky přivedené do organismu zvenčí a odbourává i některé látky vznikající v těle.

Vyzkoušejte terapii zvanou „šamana“

O játra se prostě musí pečovat, odmění se vám zdravím. Přestože existuje mnoho metod, jak očistit játra, ájurvédská terapie „šamana“ je nejen účinná, ale lze ji provádět při běžném denním režimu. Kromě toho vám pomůže zbavit se stresu a nepříjemného napětí.

Touto metodou zharmonizujete své tělesné a duševní funkce, pročistíte tělo a zásadně podpoříte imunitu. Cílem je především zbavit tělo toxinů, které se vlivem nedobré zdravotní kondice zdržují ve střevech déle a zatěžují tak játra a celý zažívací systém. Postupně se pak dostávají do krve, a tudíž jejím oběhem i do celého těla. Zkuste proto do života zapojit 7 způsobů jaterní očisty „šamana“. Nemusíte začlenit všechny najednou, začněte tím, co zvládnete. Které to jsou?

1. krok: Metoda „dípana" neboli povzbuďte svůj trávicí oheň

Dle ájurvédy je možné aktivizovat trávicí oheň, který nežádoucí toxiny v trávicí soustavě spálí, a to pomocí určitých bylinek a koření. Zařaďte do svého jídelníčku například sušený zázvor, hořčičné semínko, černý a kajenský pepř, bazalku, fenykl, kmín, kardamom a koriandr. Do stravy lze zařadit i přírodní doplňky stravy, které podporují trávení. Nezapomeňte na pitný režim, ale vyhněte se studeným nápojům a po celý den popíjejte jen teplé tekutiny.

Nezapomeňte na pitný režim, ale vyhněte se studeným nápojům a po celý den popíjejte jen teplé tekutiny. Zdroj: Profimedia

2. krok: Metoda „páčana" neboli očista a detoxikace

Detoxikaci těla můžete zahájit vědomou změnou jídelníčku a celému organismu tak značně odlehčit. Vše, co sníte, totiž působí na tělo jako lék, ale je to i naopak. Ájurvéda rozlišuje tři psychosomatické konstituce, které svým poměrem vypovídají o tom, jak upravit stravování.

Sladká, slaná nebo kyselá chuť stupňuje produkci toxinů, pálivá a hořká ji snižují. Zkuste se na chvíli vzdát masa a jezte stravu bohatou na čerstvou zeleninu, rýži a luštěniny. Pochutnejte si i na zeleninových šťávách, polévkách a raw pokrmech. Dopřejte si i semínka pohanky, pšenice, ječmene, slunečnice, rýže či výhonky alfalfa. Obsahují totiž enzymy, které podporují trávení.

Vzdejte se na čas mastných jídel, bílého cukru, mléčných produktů a pečiva z bílé mouky. Zbytečně trávicí systém zahleňují. Opět nic studeného k pití a nejlépe teplé bylinkové čaje určené k detoxikaci žaludečního a střevního traktu. Každé ráno začněte sklenicí teplé vody s citrónem a pečlivě si očistěte povlak z jazyka.

3. krok: Metoda „kšut" neboli půst

I krátkodobý půst je pro detoxikaci organismu velmi přínosný. Výborně se během něho pročistí trávicí systém, zároveň se uvolní dýchací cesty a člověk postupně získá více energie. Ájurvédský půst by měl trvat minimálně 5 dní, ale každý musí posoudit a znát své možnosti. Velmi účinný je i celodenní půst jednou do týdne v období 3 měsíců, kdy byste měli pít pouze čistou vodu ohřátou na teplotu lidského těla.

4. krok: Metoda „trit" neboli regulace tekutin

Nezapomínejte přijímat dostatek tekutin, aby docházelo o odplavování toxických látek z těla. Zkuste pít teplou vodu se špetkou chilli, šťávou z ¼ citronu, lžičkou medu a několika kapkami jablečného octa. Nastartujete tak v těle rychleji očistné procesy i spalování tuků a budete mít více energie.

5. krok: Metoda „vjájama" neboli fyzická aktivita

Aktivní pohyb je výborný nejen na pročištění hlavy a odbourávání stresu, ale pomáhá v těle rozproudit krevní oběh, nastartovat metabolismus a tím i detoxikační proces v podobě pocení. A navíc budete tělo udržovat v dobré kondici.

6. krok: Metoda „átapa" neboli terapie teplem a září slunce

Slunce má léčivé účinky nejen na duši, ale i na tělo. V pokožce se nám díky němu vytváří vitamín D, který přispívá k udržení hladiny vápníku a fosforu v krvi a je nepostradatelný pro fungování svalů, k dobrému stavu kostí, mozkové činnosti a celého imunitního systému.

Dech je pro lidský organismus nepostradatelný a přináší tělu energii. V koloběhu života často na správné dýchání zapomínáme. Zdroj: Shutterstock

7. krok: Metoda „marut" neboli osvěžení čerstvým vzduchem

Dech je pro lidský organismus nepostradatelný a přináší tělu energii. V koloběhu života často na správné dýchání zapomínáme. Proto pomůže nejen sport, ale i hlídání dechu, kdy se několikrát za den můžete zhluboka vydýchat. Nadechujte se zhluboka až do středu hrudi a pomalu vydechujte. Vizualizujte si při tom, že vše špatné z těla odchází. Dovednost vědomého dýchání snadno získáte cvičením jógy. Díky správnému dýchání budete časem ovládat i vědomé zklidnění své mysli.

Zdroje: www.everest-ayurveda.cz, www.ayurveda.cz, www.i60.cz